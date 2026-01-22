قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
محمد إبراهيم

نظمت القوات الجوية ندوة تثقيفية بعنوان "الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية المصرية" بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طيار أح عمرو عبد الرحمن صقر قائد القوات الجوية وعدد من قادة وضباط القوات الجوية وأسرهم.

وتضمنت الندوة محاضرة لوزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج تناولت الرؤى الاستراتيجية الشاملة التى تنتهجها الدولة المصرية فى مختلف المجالات لتحقيق التوازن والتكامل فى سياستها الخارجية على المستويين الدولى والإقليمى بهدف المساهمة فى خدمة مصالح الدولة المصرية مع كافة الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يدعم الحفاظ على ركائز الأمن القومى المصرى على مختلف الإتجاهات الإستراتيجية فى ظل التحديات الراهنة التى يشهدها العالم.

واختتمت المحاضرة بالإجابة على الأسئلة والإستفسارات لعدد من الحضور.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الوعي لدى أبنائها وإطلاعهم على كافة التحديات التى تواجهها الدولة المصرية فى مختلف المجالات والرؤى المستقبلية لمجابهتها على النحو الأمثل.

