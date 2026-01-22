غزل المحلة يتأخر أمام وادي دجلة 3-2 في الشوط الأول

أنهى فريق غزل المحلة أحداث الشوط الأول من مواجهته أمام وادي دجلة متأخرًا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل) لموسم 2025-2026.

أحداث الشوط الأول

جاءت بداية المباراة مثيرة، حيث افتتح غزل المحلة التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى عن طريق جيمي موانجا. ولم يتأخر رد وادي دجلة، إذ أدرك سيف تقا التعادل في الدقيقة التاسعة.

واصل دجلة ضغطه الهجومي، ونجح علي حسين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 20، قبل أن يعزز محمد عبد الرحيم التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 26.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حصل غزل المحلة على ركلة جزاء أهدرها أحمد شوشة بعد تصدٍ مميز من الحارس عمرو حسام، إلا أن عبد الرحيم عموري تمكن في اللحظات الأخيرة من تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني لزعيم الفلاحين، لينتهي الشوط الأول بتقدم وادي دجلة 3-2.

تشكيل غزل المحلة أمام وادي دجلة

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، عموري، يحيى زكريا

خط الوسط: معاذ عبد السلام، موري توريه، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبو

خط الهجوم: جريندو، جيمي موانجا

تشكيل وادي دجلة أمام غزل المحلة

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: شادي ماهر، كمال أبو الفتوح، أحمد دحروج، أحمد داهش

خط الوسط: محمد عبد العاطي، هشام محمد، أحمد رأفت، أحمد رحيم، سيف تقا

خط الهجوم: علي حسين