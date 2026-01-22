صبحي: ندعم المدرب الوطني.. وهدفنا ظهور استثنائي بمونديال 2026 | فيديو

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية تدعم بشكل كامل الاعتماد على المدرب الوطني، مشيرًا إلى أن أكثر من 90% من المدربين في الوقت الحالي حاليًا وطنيون، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا لتطوير المنظومة الفنية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال المؤتمر الصحفي المنعقد باتحاد الكرة، أن علاقات مصر مع أشقائها تسير بشكل إيجابي وقوي، مشددًا على عمق الروابط التي تجمع مصر بالمملكة المغربية، والتي تمتد عبر تاريخ طويل من المحبة والتعاون المشترك.

وقال صبحي إن التنظيم المميز والاستقبال الذي حظيت به البعثة المصرية في بطولة كأس الأمم الأفريقية يعكسان قوة العلاقة بين البلدين، موجّهًا الشكر للجانب المغربي على حسن التنظيم وكرم الضيافة.

وأضاف أن المرحلة المقبلة، تتطلب منح الثقة للجهاز الوطنى بقيادة حسام حسن القادر على قيادة المنتخب وتحقيق طموحات الجماهير المصرية، كما أكد أن الدعم مستمر من أجل مصلحة الكرة المصرية.