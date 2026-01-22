وزير خارجية جرينلاند: الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب

أكد وزير خارجية جرينلاند، أن الأمين العام لحلف الناتو نقل موقفنا وخطوطنا الحمراء إلى ترامب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير خارجية جرينلاند:"لم نطلب من الأمين العام لحلف الناتو التفاوض نيابة عنا".

وفي وقت سابق، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثبت مرة أخرى أنه صانع الصفقات الأول، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشأن جرينلاند فور الانتهاء من دراسة تفاصيلها من قبل جميع الأطراف المعنية.

فيما أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند لا ينص على منح الولايات المتحدة السيادة على الجزيرة، لكنه يتضمن نشر منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

وقال “أكسيوس” نقلا عن مصادره: “مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند يشمل تحديث اتفاقية الدفاع لعام 1951 بين واشنطن وكوبنهاجن، والتي سمحت للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة”.