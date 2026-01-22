قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا كان يقول النبي مع استقبال أول أيام شعبان ؟
رئيسة كوسوفو تكشف تفاصيل آلية عمل مجلس السلام الخاص بغزة
وزير التعليم يعتمد حركة تغييرات لمديري ووكلاء المديريات التعليمية.. بعد قليل
تسريب أرقام وعناوين الملايين من مستخدمي إنستجرام.. ماذا حدث؟
بعد زيادتها.. أسعار دخول متحفي الغردقة وقصر المنيل
وزير الكهرباء يبحث مع نظيره السوداني التعاون في الطاقات المتجددة والتدريب
زيلينسكي: الإمارات تستضيف اجتماعا يضم أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا.. غدا
استعدادًا لشهر رمضان .. مراحل تصنيع وحفظ تمور التكافل بالوادي الجديد |فيديو وصور
نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية
البرلمان الفرنسي يُوافق على إدراج جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا أوروبيًا
سعر الدولار مساء اليوم الخميس 22-1-2026
افتتاح مركز استقبال أبناء العاملين بوزارة الري في العاصمة الجديدة
ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا أصعب من حروب الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الحرب الروسية الأوكرانية أصعب من الحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال الرئيس الأمريكي خلال حفل توقيع اتفاق إنشاء مجلس سلام غزة، ننعم الآن بـالسلام في الشرق الأوسط، ووصف الرئيس الأمريكي الحرب الروسية الأوكرانية بأنها الحرب الذي ظن أنها ستكون سهلة لكن اتضح أنها الأصعب.

وأضاف ترامب إن الحرب الإسرائيلية في غزة تقترب من النهاية، وحماس باتت بؤر صغيرة يمكن إخمادها بسهولة، وحزب الله بات بقايا في لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلن الرئيس ترامب رسميا إطلاق مجلس السلام في غزة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا.

ووقع ممثلي الدول المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة وهي مصر الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا ، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، المغرب، باكستان، قطر السعودية، تركيا، الإمارات، أوزبكستان وفيتنام.

