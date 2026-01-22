ترامب: حرب روسيا وأوكرانيا أصعب من حروب الشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أن الحرب الروسية الأوكرانية أصعب من الحروب التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط.

الحرب الروسية الأوكرانية

وقال الرئيس الأمريكي خلال حفل توقيع اتفاق إنشاء مجلس سلام غزة، ننعم الآن بـالسلام في الشرق الأوسط، ووصف الرئيس الأمريكي الحرب الروسية الأوكرانية بأنها الحرب الذي ظن أنها ستكون سهلة لكن اتضح أنها الأصعب.

وأضاف ترامب إن الحرب الإسرائيلية في غزة تقترب من النهاية، وحماس باتت بؤر صغيرة يمكن إخمادها بسهولة، وحزب الله بات بقايا في لبنان.

وفي وقت سابق من يوم الخميس أعلن الرئيس ترامب رسميا إطلاق مجلس السلام في غزة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس" بسويسرا.

ووقع ممثلي الدول المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة وهي مصر الأرجنتين، أرمينيا، أذربيجان، البحرين، بيلاروسيا ، المجر، إندونيسيا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، المغرب، باكستان، قطر السعودية، تركيا، الإمارات، أوزبكستان وفيتنام.