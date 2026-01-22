أكبر محطة نووية في العالم باليابان توقف عملياتها بعد ساعات من استئناف التشغيل

توقفت محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية باليابان، أكبر محطة نووية في العالم، عن العمل بعد ساعات قليلة من استئنافها التشغيل لأول مرة منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.

وكشفت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية المشغلة للمحطة، في بيان اليوم /الخميس/، أن المفاعل رقم 6 في المحطة الواقعة شمال وسط اليابان توقف بسبب عطل في قضبان التحكم، وهي مكونات حيوية لسلامة تشغيل المفاعلات.

وأكدت الشركة أنه لا توجد مخاطر فورية تتعلق بالسلامة نتيجة العطل، وأنها تحقق في الموقف، في حين لم يتم تحديد جدول زمني لاستئناف التشغيل مرة أخرى.

ويأتي استئناف التشغيل في كاشيوازاكي-كاريوا تحت رقابة شديدة، خاصة وأن الشركة تدير أيضًا محطة فوكوشيما دايتشي التي دمرها زلزال وتسونامي 2011. وتعتمد اليابان، التي تعاني من نقص الموارد، بشكل متزايد على الطاقة النووية لتلبية الطلب المتصاعد على الكهرباء.

وكانت جميع المفاعلات السبعة في كاشيوازاكي-كاريوا متوقفة منذ عام واحد بعد انصهار مفاعلات فوكوشيما، الذي تسبب بتلوث الأرض المحيطة بإشعاعات جعل بعض المناطق غير صالحة للسكن حتى الآن. وتعمل الشركة على تنظيف موقع فوكوشيما بتكلفة تُقدّر بـ 22 تريليون ين (أي ما يعادل 139 مليار دولار).