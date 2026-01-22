قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جنايات مُستأنف دمنهور تقضي بـ «الإعدام شنقاً» لـ «توربيني البحيرة» المتهم بهتك عرض صغار كفر الدوار
وزير الخارجية يشارك في ندوة تثقيفية بالقوات الجوية
وزير الصحة: مصر انتقلت من نموذج الرعاية التقليدي إلى نهج استباقي استثماري
كل سنة وانت حبي الأول.. ابنة أحمد راتب تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة
وزير الرياضة: نشكر المغرب على حسن التنظيم وكرم الضيافة بأمم إفريقيا
حفلان لـ جوزيف عطية احتفالا بعيد الحب في الأردن وأبوظبي
عصام خليل يطالب باستثناء المغتربين من ضريبة المحمول: لا تعاقبوا من يدعمون الوطن
أبراج وأموال وقطيعة أسرية.. تفاصيل أزمة طبيب مصري مع 8 أبناء من 3 زوجات
بعد فيديو عاملة نظافة الأهرامات| أول تعليق من الشركة: تكريم مادي ومعنوي لـ منى.. وأصبحت نجمة من حيث لا تدري
طفرة غير مسبوقة في بنية مياه القاهرة.. إنجاز 1670 كيلومتر من الخطوط بتكلفة 6.2 مليار جنيه خلال 5 سنوات
حجز تذاكر معرض الكتاب 2026 أونلاين.. الرابط والخطوات
قبل رمضان.. شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسعار السلع الأساسية في الشهر الكريم
أخبار العالم

ترامب: لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا ولم أناقش إنضمامه لمجلس السلام

ترامب وزيلنسكي
ترامب وزيلنسكي
محمود نوفل

أعلن البيت الأبيض إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمدة ساعة تقريبا في دافوس.
 

وقال ترامب في تصريحات له:  لم أناقش انضمام الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى مجلس السلام.

وأضاف ترمب: كان لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا.

وتابع ترامب عقب لقائه زيلينسكي في دافوس: الجميع يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.
 

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مؤسسة الرئاسة الأوكرانية بأن فولوديمير زيلينسكي توجه منذ قليل إلى مدينة دافوس السويسرية.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة دافوس السويسرية “اليوم الخميس” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في جبال الألب قريبًا قبل أن يتوجه مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيركز كلا الاجتماعين على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.

وشدد ترامب أيضًا، في محادثة مع الصحفيين بعد خطابه في دافوس، أنه سيلتقي زيلينسكي، بحسب (أكسيوس).


ولفت الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شروط تلك الخطة، إلا أنها لم تحقق حتى الآن نجاحًا واضحًا في إقناع بوتين بالموافقة عليها، رغم أن الرئيس الروسي لم يرفضها ولكن رد فعله العلني عليها لم يكن متحمسًا.

والتقى ويتكوف وكوشنر الثلاثاء في دافوس مع مبعوث بوتين، كيريل ديميترييف، حيث ناقشوا خطة السلام الأمريكية، ووصف ديميترييف الاجتماع بأنه "بناء"، كما أبلغت الولايات المتحدة فريق زيلينسكي بخطة السفر إلى موسكو.

يذكر أن الأزمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن جرينلاند دفعت إلى تأجيل خطط عقد محادثات حول أوكرانيا في دافوس.

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

سعر الذهب- صورة أرشيفية

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أرشيفية...

تحذير من نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الأنحاء

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

المتهم

أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني.. القبض على دجال سيدي جابر

المتهم

القبض على شخص تحر.ش بفتاة أمام ماكينة صراف آلي بالبحيرة

المتهم

القبض على المتهم بسرقة غطاء صرف صحى ببورسعيد

بالصور

من مصر إلى العالمية.. نجوم المصارعة الحرة يحتفلون بـ«مكسرات» أحمد سعد

أحمد سعد
أحمد سعد
أحمد سعد

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان الإتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية بحضور بدر عبد العاطي

طريقة عمل بسكوت القهوة

طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة
طريقة عمل بسكوت القهوة

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

