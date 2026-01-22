ترامب: لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا ولم أناقش إنضمامه لمجلس السلام

أعلن البيت الأبيض إجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلوديمير زيلينسكي لمدة ساعة تقريبا في دافوس.



وقال ترامب في تصريحات له: لم أناقش انضمام الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى مجلس السلام.

وأضاف ترمب: كان لقائي مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي جيدا جدا.

وتابع ترامب عقب لقائه زيلينسكي في دافوس: الجميع يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.



أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مؤسسة الرئاسة الأوكرانية بأن فولوديمير زيلينسكي توجه منذ قليل إلى مدينة دافوس السويسرية.

ومن المقرر ان يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مدينة دافوس السويسرية “اليوم الخميس” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر موقع (أكسيوس) الأمريكي أن زيلينسكي يخطط للقاء ترامب في جبال الألب قريبًا قبل أن يتوجه مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيركز كلا الاجتماعين على خطة ترامب للسلام في أوكرانيا.

وشدد ترامب أيضًا، في محادثة مع الصحفيين بعد خطابه في دافوس، أنه سيلتقي زيلينسكي، بحسب (أكسيوس).



ولفت الموقع الأمريكي إلى أن واشنطن على وشك التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا بشأن شروط تلك الخطة، إلا أنها لم تحقق حتى الآن نجاحًا واضحًا في إقناع بوتين بالموافقة عليها، رغم أن الرئيس الروسي لم يرفضها ولكن رد فعله العلني عليها لم يكن متحمسًا.

والتقى ويتكوف وكوشنر الثلاثاء في دافوس مع مبعوث بوتين، كيريل ديميترييف، حيث ناقشوا خطة السلام الأمريكية، ووصف ديميترييف الاجتماع بأنه "بناء"، كما أبلغت الولايات المتحدة فريق زيلينسكي بخطة السفر إلى موسكو.

يذكر أن الأزمة بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين بشأن جرينلاند دفعت إلى تأجيل خطط عقد محادثات حول أوكرانيا في دافوس.