ترامب: الجميع أبدى رغبته في الانضمام لمجلس السلام بشأن غزة

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم، الخميس، عن شكره لكل زعماء العالم الذين قبلوا المشاركة في مجلس السلام بشأن غزة، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو يوم مهم للغاية وطال انتظاره.

وقال ترامب - خلال الاحتفال بتوقيع إعلان مجلس السلام المقام في مدينة "دافوس" السويسرية - إن الجميع أبدى رغبته للانضمام إلى هذا المجلس الذي يترأسه، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل مع جهات عديدة بما فيها الأمم المتحدة.

وجدد دعوته لإنهاء الحروب، مؤكدا أن هناك سلاما في الشرق الأوسط في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه تم إنهاء ثمان حروب، معربا عن اعتقاده في الوقت ذاته بأن حربا أخرى ستندلع قريبا.