البيت الأبيض: سيتم الإعلان عن صفقة جديدة بشأن جرينلاند

صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يثبت مرة أخرى أنه صانع الصفقات الأول، وسيتم الإعلان عن الصفقة بشأن جرينلاند فور الانتهاء من دراسة تفاصيلها من قبل جميع الأطراف المعنية.

فيما أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي بأن مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند لا ينص على منح الولايات المتحدة السيادة على الجزيرة، لكنه يتضمن نشر منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

وقال “أكسيوس” نقلا عن مصادره: “مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند يشمل تحديث اتفاقية الدفاع لعام 1951 بين واشنطن وكوبنهاجن، والتي سمحت للولايات المتحدة ببناء قواعد عسكرية في الجزيرة”.



وأضاف: “مشروع الاتفاق بشأن جرينلاند يتضمن بنودا لتعزيز الأمن في الجزيرة وتوسيع نشاط الناتو في القطب الشمالي إلى جانب التعاون في مجال المواد الخام”.

وتابع “أكسيوس”: “إذا تم تمرير الاتفاق بشأن جرينلاند، فإن الولايات المتحدة ستحقق جميع أهدافها الاستراتيجية المتعلقة بالجزيرة وبتكلفة ضئيلة جدا وإلى الأبد”.