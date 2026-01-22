بعد تهديدات ترامب بشأن جرينلاند.. البرلمان الأوروبي يجمد إقرار اتفاق التجارة مع أمريكا

قرر البرلمان الأوروبي تعليق عملية المصادقة على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ضوء التهديدات الأخيرة لدونالد ترامب، بحسب ما أكدت كتلته السياسية الرئيسية الثلاثاء.

و من جانب آخر، قالت رئيسة كتلة الاشتراكيين الديمقراطيين إيراتكسي غارسيا بيريز للصحافيين إن هناك "اتفاقا (تؤيده) غالبية" المجموعات السياسية لتجميد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الفائت بين واشنطن وبروكسل.

و شدد حزب الشعب الأوروبي (يمين)، أكبر أحزاب البرلمان الأوروبي، تجميد المناقشات المتعلقة بهذا الاتفاق الذي كان ينص على رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، وفي المقابل، إلغاء الرسوم على الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي.

كما أوضح رئيس حزب الشعب الأوروبي مانفريد فيبر الثلاثاء أن عدم السماح للشركات الأمريكية بالدخول إلى السوق الأوروبية من دون رسوم جمركية "أداة قوية جدا".