بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام

بوتين
بوتين
فرناس حفظي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسا للأمم المتحدة.

وصرح ترامب لوسائل إعلام في دافوس: "لقد تمت دعوته، وقد قبل الدعوة".

وكان بوتين قد أعلن قبل دقائق أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة هذه الدعوة قبل أن يرد عليها.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي: "كلفت وزارة الخارجية الروسية دراسة الوثائق التي تسلمناها، والتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا الصدد".

وتابع: "بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وُجهت إلينا"، شاكرا ترامب على المبادرة.

 وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلقت دعوة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وأضاف بوتين - تعليقًا على مبادرة ترامب لتشكيل مجلس السلام - أن روسيا لطالما دعمت الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي، وذلك وفق وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشار إلى أن موسكو سترد على الدعوة؛ بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تدعم أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الساحة الدولية.

ونوه الرئيس الروسي بأن مقترح مجلس السلام، يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط، معلنًا استعداد روسيا لإرسال مليار دولار من الأصول التي كانت مجمدة سابقًا إلى المجلس.

وأعرب بوتين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن تشكيل مجلس سلام بشأن غزة، متعهدًا بالكشف عن كامل أعضائه قريبًا.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب فلاديمير بوتين مجلس السلام

