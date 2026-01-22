ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوته للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي يعتزم تأسيسه، ويعتبر منافسا للأمم المتحدة.

وصرح ترامب لوسائل إعلام في دافوس: "لقد تمت دعوته، وقد قبل الدعوة".

وكان بوتين قد أعلن قبل دقائق أنه أمر وزارة خارجيته بدراسة هذه الدعوة قبل أن يرد عليها.

وقال الرئيس الروسي، خلال اجتماع حكومي: "كلفت وزارة الخارجية الروسية دراسة الوثائق التي تسلمناها، والتشاور مع شركائنا الاستراتيجيين في هذا الصدد".

وتابع: "بعد ذلك فقط، نستطيع الرد على الدعوة التي وُجهت إلينا"، شاكرا ترامب على المبادرة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلقت دعوة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وأضاف بوتين - تعليقًا على مبادرة ترامب لتشكيل مجلس السلام - أن روسيا لطالما دعمت الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي، وذلك وفق وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشار إلى أن موسكو سترد على الدعوة؛ بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تدعم أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الساحة الدولية.

ونوه الرئيس الروسي بأن مقترح مجلس السلام، يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط، معلنًا استعداد روسيا لإرسال مليار دولار من الأصول التي كانت مجمدة سابقًا إلى المجلس.

وأعرب بوتين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن تشكيل مجلس سلام بشأن غزة، متعهدًا بالكشف عن كامل أعضائه قريبًا.