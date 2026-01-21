محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين

وصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى العاصمة الروسية موسكو، مساء اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر ليومين؛ تلبيةً لدعوة رسمية من الجانب الروسي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس عباس، لقاءً، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدٍ الخميس؛ لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية، والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما يستقبل الرئيس الفلسطيني، السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا؛ في إطار تنسيق المواقف العربية، ومناقشة الجهود السياسية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وبحسب مصادر رسمية، سيتناول اللقاء بين الرئيسين، ملفات “تخفيف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وجهود إعادة الإعمار، وسبل منع التهجير والضم، ووقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين”، إضافة إلى “المطالبة بالإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الإجراءات التي تستهدف تقويض مؤسسات السلطة الفلسطينية”.

كما يناقش الجانبان، آفاق تطوير العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التاريخية التي تربط القيادتين والشعبين؛ في ظل التأكيد على أهمية الدور الروسي في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل.