أخبار العالم

بوتين: روسيا تلقت دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة

أ ش أ

 قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تلقت دعوة شخصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ للانضمام إلى مجلس السلام المعني بقطاع غزة.

وأضاف بوتين - تعليقًا على مبادرة ترامب لتشكيل مجلس السلام - أن روسيا لطالما دعمت الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الدولي، وذلك وفق وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية.

وأشار إلى أن موسكو سترد على الدعوة؛ بعد مراجعة وزارة الخارجية الروسية للوثائق الواردة، والتشاور مع الشركاء الاستراتيجيين، مؤكدًا أن بلاده ما زالت تدعم أي مساعٍ تهدف إلى تعزيز الاستقرار على الساحة الدولية.

ونوه الرئيس الروسي بأن مقترح مجلس السلام، يركز بشكل أساسي على التوصل إلى تسوية في منطقة الشرق الأوسط، معلنًا استعداد روسيا لإرسال مليار دولار من الأصول التي كانت مجمدة سابقًا إلى المجلس.

وأعرب بوتين، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الانضمام إلى مجلس السلام.

وأعلن ترامب في وقت سابق، عن تشكيل مجلس سلام بشأن غزة، متعهدًا بالكشف عن كامل أعضائه قريبًا.

