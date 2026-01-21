قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال يعلن إصابة بونو وتحسن حالة الدوسري قبل مواجهة الفيحاء
هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم
الموافقة على مشروع حماية شواطئ الدلتا بمنحة هولندية باستخدام حلول قائمة على الطبيعة
رسالة طمأنة.. «الجمارك»: خطة متكاملة لتبسيط إجراءات الصادر وتوحيد آليات العمل بالمنافذ |تفاصيل
بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا
التعليم العالي: قدمنا 35 ألف منحة كاملة وجزئية خلال العام الدراسي الحالي
تهريب 16 مليون هاتف.. أحمد موسى يكشف سبب قرار فرض الضرائب على الهواتف المحمولة
مصطفى بكري يتقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب.. لهذا السبب
عزة هيكل: النص الأدبي يظل المرجعية الجوهرية للأعمال الفنية
محمود عباس يصل موسكو.. 7 ملفات على طاولة مباحثاته مع بوتين
سعر الذهب في الإمارات يوم الأربعاء 21-1-2026
خبر سار.. أطعمة تعالج الشعر الأبيض وتعيد الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
هاجر رزق

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والدنمارك حول وضع جرينلاند، متناولا المسألة من منظور تاريخي ومالي.


 

و قال بوتين: "بالمناسبة، لطالما عاملت الدنمارك جرينلاند كمستعمرة وكانت قاسية جدا، إن لم تكن عنيفة، معها. لكن هذه مسألة من نوع آخر"، و ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي عبر الفيديو.


 

و أضاف بوتين إن موضوع نوايا الولايات المتحدة تجاه جرينلاند لا يخص روسيا، مضيفا "هذا لا يعنينا إطلاقا".


 

وربط بوتين القضية بخبرة تاريخية روسية، قائلا: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في القرن التاسع عشر، أعتقد في عام 1867، كما نعلم، باعت روسيا الولايات المتحدة، واشترت الولايات المتحدة منا ألاسكا".


 

وبناء على مثال صفقة ألاسكا، قدر الرئيس الروسي القيمة المحتملة لغرينلاند، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.1 مليون كيلومتر مربع (أقل من مساحة ألاسكا بـ 450 ألف كيلومتر مربع تقريبا).

وقال: "إذا قارنا ذلك بتكلفة حصول الولايات المتحدة على ألاسكا، فإن سعر غرينلاند سيكون، حسنا، حوالي 200-250 مليون دولار"، ثم أضاف: "إذا قارنا ذلك بأسعار الذهب في ذلك الوقت، فسيكون هذا الرقم أكبر، ربما يصل إلى مليار (دولار). لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل حتى هذا الرقم".


 

وأعرب بوتين عن اعتقاده أن واشنطن وكوبنهاغن ستتوصلان لحل، قائلا: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة والدنمارك) سيتوصلان إلى حل بينهما".

بوتين الولايات المتحدة جرينلاند الدنمارك روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

ترشيحاتنا

محافظ الدقهلية

محافظ الدقهلية يشهد يوم الوفاء لأبناء جهاز الشرطة بمناسبة عيد الشرطة الـ74

فرق الطب العلاجى

فرق الطب العلاجي والوقائي تتفقد مستشفيات نبروه ودكرنس بالدقهلية

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يفتتح معرض "أهلاً رمضان" لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة

بالصور

فيتش: مصر الأنجح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جذب مصنعي السيارات

مصنعي السيارات
مصنعي السيارات
مصنعي السيارات

5 أسباب لظهور رائحة الوقود في السيارة

رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة
رائحة الوقود في السيارة

طرق طبيعية لتبييض الأسنان

طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان
طرق طبيعية لتبييض الأسنان

بتكلفة 2 مليون جنيه.. افتتاح قسم العناية المركزة للأطفال الجديد بمستشفى أبو كبير

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد