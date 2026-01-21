بوتين: الدنمارك تعاملت مع جرينلاند كمستعمرة ونوايا الولايات المتحدة لا تخصنا

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء، على التوتر الحالي بين الولايات المتحدة والدنمارك حول وضع جرينلاند، متناولا المسألة من منظور تاريخي ومالي.





و قال بوتين: "بالمناسبة، لطالما عاملت الدنمارك جرينلاند كمستعمرة وكانت قاسية جدا، إن لم تكن عنيفة، معها. لكن هذه مسألة من نوع آخر"، و ذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي عبر الفيديو.





و أضاف بوتين إن موضوع نوايا الولايات المتحدة تجاه جرينلاند لا يخص روسيا، مضيفا "هذا لا يعنينا إطلاقا".





وربط بوتين القضية بخبرة تاريخية روسية، قائلا: "لدينا خبرة في حل قضايا مماثلة مع الولايات المتحدة الأمريكية. في القرن التاسع عشر، أعتقد في عام 1867، كما نعلم، باعت روسيا الولايات المتحدة، واشترت الولايات المتحدة منا ألاسكا".





وبناء على مثال صفقة ألاسكا، قدر الرئيس الروسي القيمة المحتملة لغرينلاند، التي تبلغ مساحتها حوالي 2.1 مليون كيلومتر مربع (أقل من مساحة ألاسكا بـ 450 ألف كيلومتر مربع تقريبا).

وقال: "إذا قارنا ذلك بتكلفة حصول الولايات المتحدة على ألاسكا، فإن سعر غرينلاند سيكون، حسنا، حوالي 200-250 مليون دولار"، ثم أضاف: "إذا قارنا ذلك بأسعار الذهب في ذلك الوقت، فسيكون هذا الرقم أكبر، ربما يصل إلى مليار (دولار). لكنني أعتقد أن الولايات المتحدة ستتحمل حتى هذا الرقم".





وأعرب بوتين عن اعتقاده أن واشنطن وكوبنهاغن ستتوصلان لحل، قائلا: "أعتقد أنهم (الولايات المتحدة والدنمارك) سيتوصلان إلى حل بينهما".