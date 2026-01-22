رجل العصابات.. زعيم الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان البريطاني يهاجم ترامب

هاجم زعيم حزب الديمقراطيين الليبراليين في البرلمان البريطاني، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفًا إياه بـ”رجل العصابات والفاسد الذي يجب التصدي له”، في واحد من أكثر التصريحات حدة الصادرة عن سياسي بريطاني تجاه الرئيس الأميركي خلال الفترة الأخيرة.



واستغل زعيم الحزب مداخلته البرلمانية لانتقاد ما وصفه بـ“سلوك ترامب السياسي وتعامله مع المؤسسات الديمقراطية”، معتبرًا أن استمرار هذا النهج “يهدد القيم الليبرالية في الولايات المتحدة وأوروبا”.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه حدة الجدل في بريطانيا وأوروبا بشأن توجهات الإدارة الأميركية الراهنة، خاصة في ما يتعلق بالعلاقات الأطلسية، والملفات التجارية، والقضايا الأمنية المشتركة.