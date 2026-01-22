بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "كان إيجابيًا للغاية"، لكنه شدد على أنه "لا يزال أمام الجانبين الكثير من العمل" قبل التوصل إلى اتفاق بشأن جزيرة جرينلاند.



وجاء تصريح روته عقب إعلان ترامب أنهما توصلا إلى "إطار لاتفاق مستقبلي" حول غرينلاند، في ظل قلق أوروبي واسع من رغبة واشنطن في بسط سيادتها على الجزيرة التابعة للدنمارك.



وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سُئل روته عما إذا كانت جرينلاند ستظل تحت السيطرة الدنماركية، فأجاب بأن هذه النقطة لم تُناقش خلال المحادثات.