ترامب: قمنا بعمل رائع خلال عام.. ومعدلات الجريمة بالولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما ملموسا يجري تحقيقه في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الصراع أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب المستمرة.

وقال الرئيس ترامب - في كلمته ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي - إن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع خلال عام واحد، معلنا أن معدلات الجريمة في البلاد هي الأفضل منذ 100 عام.

وأشار إلى أن الجريمة في شيكاجو انخفضت، وقد تخلصنا من 10 آلاف مجرم في ولاية مينيسوتا، معلنا في الوقت ذاته أن واشنطن أصبحت آمنة الآن.

وأضاف:"ورثنا بلدا كانت حدوده كارثية ونقوم بعمل رائع لإبعاد المجرمين من الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه أوقف ثمانية حروب حتى الآن

وشدد ترامب على أن أداء الاقتصاد الأمريكي كان رائعا خلال العام الأول من ولايته، معتبرا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إدارته أسهمت في تعزيز النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.