قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تصريحات ترامب.. الناتو: اتفاق جرينلاند لا يزال بعيدا
موعد ليلة النصف من شعبان 2026.. اعرف فضلها وحكم صيام يومها
بطلب من ترامب.. الفاتيكان يدرس دعوة البابا ليو الرابع عشر للانضمام إلى "مجلس سلام غزة"
إطلاق هاتف أوبو Reno15 FS الجديد.. قوة وأداء وسعر منافس
ترامب يعلن قبول بوتين الانضمام إلى مجلس السلام
لن نتسرع في التفاؤل.. ألمانيا تعلق من جديد على أزمة ترامب وجرينلاند
مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب
صفقة هجومية.. عودة الفاخوري يوقع على عقود الانضمام للأهلي
أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي
الجنائية الدولية تطارده.. نتنياهو يتخلف عن توقيع مجلس السلام خوفا من اعتقاله
إعارة مجانية.. مدحت شلبي يكشف آخر تطورات صفقة حمزة عبد الكريم مع برشلونة
حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر يحدد 3 حالات يجوز فيها الصوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مليارديرة مدانة بالاحتيال.. إليزابيث هولمز تلتمس العفو من ترامب

إليزابيث هولمز
إليزابيث هولمز
فرناس حفظي

ذكرت وكالة بلومبيرج أن إليزابيث هولمز، مؤسسة شركة ثيرانوس، والمعروفة بلقب "ستيف جوبز التكنولوجيا الحيوية" والمدانة بالاحتيال قبل أربع سنوات، قد طلبت من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العفو عنها.

 وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك تقدما ملموسا يجري تحقيقه في الجهود الرامية إلى وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن الصراع أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الجنود الذين فقدوا حياتهم نتيجة الحرب المستمرة.

وقال الرئيس ترامب - في كلمته ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي - إن الولايات المتحدة قامت بعمل رائع خلال عام واحد، معلنا أن معدلات الجريمة في البلاد هي الأفضل منذ 100 عام.

وأشار إلى أن الجريمة في شيكاجو انخفضت، وقد تخلصنا من 10 آلاف مجرم في ولاية مينيسوتا، معلنا في الوقت ذاته أن واشنطن أصبحت آمنة الآن.

وأضاف:"ورثنا بلدا كانت حدوده كارثية ونقوم بعمل رائع لإبعاد المجرمين من الولايات المتحدة"، مؤكدا أنه أوقف ثمانية حروب حتى الآن

وشدد ترامب على أن أداء الاقتصاد الأمريكي كان رائعا خلال العام الأول من ولايته، معتبرا أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها إدارته أسهمت في تعزيز النمو وتحسين المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.

إليزابيث هولمز مؤسسة شركة ثيرانوس ستيف جوبز التكنولوجيا الحيوية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

32 ألف جنيه.. أعلى عائد شهادات استثمار بالبنك الأهلي بعد خفض الفائدة

فينيسيوس

فينيسيوس يجيب علي السؤال الشائع .. هل يرحل عن ريال مدريد ؟

صورة أرشيفية

وجبة منزلية تتحول إلى خطر.. التفاصيل الكاملة لتسمم 4 أفراد من أسرة واحدة بسوهاج

بالصور

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج
ميتسوبيشي أتراج

سيارات زيرو موفرة للوقود في السوق المصري

سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود
سيارات زيرو موفرة للوقود

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد