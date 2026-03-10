إنتصار لـ صدى البلد: «فخر الدلتا» كوميدي لكنه يناقش قضايا اجتماعية مهمة|فيديو

كشفت الفنانة انتصار تفاصيل شخصيتها في مسلسل فخر الدلتا، مؤكدة أن العمل ينتمي إلى الكوميديا الخفيفة لكنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية المهمة.

وقالت انتصار في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية «إحسان»، وهي سيدة تمتلك عقارًا، ودائمًا ما تطالب سكان العمارة بدفع الإيجار والالتزام بكل الأمور الخاصة بالعقار، مشيرة إلى أن الشخصية تحمل جانبًا إنسانيًا مهمًا، حيث تعاني من الوحدة بسبب سفر ابنها للخارج.

وأضافت أن المسلسل يوجه رسالة واضحة للأبناء بضرورة الاهتمام بوالديهم وعدم إهمالهم، خاصة مع شعور بعض الآباء بالوحدة بعد ابتعاد الأبناء عنهم.

وأوضحت أن الأحداث تشهد عودة ابنها مرة أخرى، والذي يجسد شخصيته الفنان حازم إيهاب، لكنها تكون قد تزوجت في ذلك الوقت للتغلب على شعورها بالوحدة، وهو ما يخلق العديد من المواقف الدرامية والكوميدية.

وتحدثت إنتصار عن أحد المشاهد التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور، عندما قال ابنها «ب جوز أمي»، حيث ربط بعض المشاهدين بين هذا المشهد وموقف شهير للفنان عادل إمام منذ سنوات خلال حفل زفاف نجله، مؤكدة أن المشهد تصدر «التريند»، وأنها تفاجأت بردود الفعل الكبيرة عليه، واصفة إياه باللقطة الجميلة.

وأكدت أن مسلسل «فخر الدلتا» عمل خفيف ولطيف على المشاهد، لكنه في الوقت نفسه يناقش قضايا اجتماعية مهمة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالعمل مع فريق المسلسل بالكامل.

ويُذكر أن مسلسل «فخر الدلتا» يضم نخبة من النجوم، من بينهم كمال أبو رية، وإنتصار، وأحمد عصام السيد، وخالد زكي، ونبيل عيسى، وعلي السبع، وحنان سليمان، وأحمد صيام، وحجاج عبد العظيم، وحنان يوسف، ووليد عبد الغني، إلى جانب عدد من الفنانين.

العمل من إنتاج مصطفى العوضي، وتأليف حسن علي، وإخراج هادي بسيوني.