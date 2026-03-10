قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رتبوا البيت من جديد.. رد فعل غير متوقع من شوبير بعد خسارة الأهلي
حزب الله يعلن استهداف مراكز إسرائيلية للمرة الأولى ويلتحم مع قوات متوغلة بالخيام
مهيب عبد الهادي يسخر من مدرب الأهلي: إيه اللي بيحصل ده يا توروب؟
لماذا أخفى الله ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان؟.. حديث نبوي يكشف السبب
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
أحمد موسى: إسرائيل تبحث عن مخرج للخروج من حرب إيران
أفراس النهر تحت الماء.. ماذا ستشاهد في حديقة الحيوان بعد التطوير؟
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026
كيفية إحياء العشر الأواخر من رمضان.. اتبع هذه الخطوات
ناقد رياضي ينتقد لاعبي الأهلي: خسارة مستحقة وأداء كارثي
الحرب على إيران.. الكويت تعلن إسقاط 6 طائرات درون في أجواء البلاد
ألقيا حجارة على سيارات بطريق الإسكندرية الزراعي.. متهمان يواجهان هذه العقوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ناهد السباعي: بحب أشتغل مع عمرو سعد.. والحلقة 30 من إفراج مفاجأة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
أوركيد سامي

نجحت الفنانة ناهد السباعي في لفت الأنظار لدورها في الحلقات الأولى من مسلسل "إفراج" بطولة النجم عمرو سعد والذي يخوض به السباق الدرامي في رمضان 2026.

وتحدثت ناهد السباعي في مداخلة هاتفية لبرنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع الإعلامية إنجي علي المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم، عن النجاح الكبير الذي حققه العمل ودور زوجة عباس الريس.

وقالت ناهد "اتفاجئت ماكنتش عاملة حسابي على كده، ومبسوطة جدًا بالدور وأول ما اتحكالي اتشجعت أعمله وانبسطت جدًا جدا".

وأوضحت: "أنا ضيفة وقلت لفريق المسلسل أنا جاية ضيفة بس حسيت إني بطلة، والحلقات قايمة على دوري أنا وعيالي وجريمة القتل اللي حصلت، مبسوطة جدًا إني عملته والحمد لله الناس بتتفرج وسعيدة بالنجاح".

وعن التعاون مع النجم عمرو سعد قالت: "أنا بحب جدًا جدًا أشتغل مع عمرو سعد بجد"، مشيرة إلى أن مسلسل إفراج يجمعها به للمرة الثانية، وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج أحمد خالد موسى، والذي تعاونت معه أكثر من مرة .

وأضافت "وطبعا سعيدة بالعمل مع أستاذ صادق الصباح وأستاذ أنور الصباح، ودائما ما تكون أعمالي معهما من أنجح الحاجات التي أقدمها. والمسلسل تجربة جميلة سعيدة بها جدا"، متابعة "حاسة إني عملت دور مهم قوي بأقل مجهود، وصورت 3 أو 4 أيام وكأني عملت مسلسل كامل".

واختتمت: "سعيدة بردود الفعل على مسلسل إفراج كأني بطلة المسلسل، والعمل ككل عاجبني قوي، ومبروك لكل فريق العمل"، مشيرة إلى أن الحلقة 30 من إفراج سوف تكون مفاجأة.

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار أحمد حلبة، أحمد بكر، محمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، دنيا ماهر، سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون.


 

ناهد السباعي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين الآن في مصر

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

الحكومة تعلن زيادة الحد الأدنى للأجور رسميًا.. تعرف على موعد التنفيذ

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

زيادة الحد الادني للاجور - زيادة المرتبات

زيادة المرتبات قريبا.. الحكومة تعلن عن حزمة اجتماعية جديدة لمساندة المواطنين خلال أيام

منحة التموين الجديدة

صرف 800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد للحصول على منحة التموين الجديدة

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

الحد الأدنى للمعاشات

رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب

ترشيحاتنا

محمد عادل إمام وإيمي سالم

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

بالصور

هونج كونج تفرض الدفع الإلكتروني في سيارات الأجرة اعتبارا من أبريل

منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية
منظومة الدفع الإلكترونية

قبل طرحها.. اعرف مواصفات وسعر نيسان روج 2027 في السعودية

نيسان روج 2027
نيسان روج 2027
نيسان روج 2027

سعر إم جي 5 ‏موديل 2020‏ المستعملة

ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏
ام جى 5 ‏موديل 2020‏

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام
لا تنسيه في سحور طفلك.. طعام بسيط يمنحه طاقة ويمنع الجوع والعطش في الصيام

فيديو

أحمد العوضي

تبقى عينيها حلوة وقورتها صغيرة.. أحمد العوضي يكشف عن مواصفات فتاة أحلامه

عادل إمام

مفاجأة.. مذكرات الزعيم عادل إمام في مشروع تلفزيوني جديد

ساديو ماني وزوجته

بينظفوا السجاد.. ساديو ماني وزوجته يتطوعان لخدمة المسجد النبوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد