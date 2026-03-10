ناهد السباعي: بحب أشتغل مع عمرو سعد.. والحلقة 30 من إفراج مفاجأة

نجحت الفنانة ناهد السباعي في لفت الأنظار لدورها في الحلقات الأولى من مسلسل "إفراج" بطولة النجم عمرو سعد والذي يخوض به السباق الدرامي في رمضان 2026.

وتحدثت ناهد السباعي في مداخلة هاتفية لبرنامج "نجوم رمضان أقربلك"، مع الإعلامية إنجي علي المذاع عبر إذاعة نجوم إف إم، عن النجاح الكبير الذي حققه العمل ودور زوجة عباس الريس.

وقالت ناهد "اتفاجئت ماكنتش عاملة حسابي على كده، ومبسوطة جدًا بالدور وأول ما اتحكالي اتشجعت أعمله وانبسطت جدًا جدا".

وأوضحت: "أنا ضيفة وقلت لفريق المسلسل أنا جاية ضيفة بس حسيت إني بطلة، والحلقات قايمة على دوري أنا وعيالي وجريمة القتل اللي حصلت، مبسوطة جدًا إني عملته والحمد لله الناس بتتفرج وسعيدة بالنجاح".

وعن التعاون مع النجم عمرو سعد قالت: "أنا بحب جدًا جدًا أشتغل مع عمرو سعد بجد"، مشيرة إلى أن مسلسل إفراج يجمعها به للمرة الثانية، وعبرت عن سعادتها بالعمل مع المخرج أحمد خالد موسى، والذي تعاونت معه أكثر من مرة .

وأضافت "وطبعا سعيدة بالعمل مع أستاذ صادق الصباح وأستاذ أنور الصباح، ودائما ما تكون أعمالي معهما من أنجح الحاجات التي أقدمها. والمسلسل تجربة جميلة سعيدة بها جدا"، متابعة "حاسة إني عملت دور مهم قوي بأقل مجهود، وصورت 3 أو 4 أيام وكأني عملت مسلسل كامل".

واختتمت: "سعيدة بردود الفعل على مسلسل إفراج كأني بطلة المسلسل، والعمل ككل عاجبني قوي، ومبروك لكل فريق العمل"، مشيرة إلى أن الحلقة 30 من إفراج سوف تكون مفاجأة.

مسلسل إفراج قصة عمرو سعد، سيناريو وحوار أحمد حلبة، أحمد بكر، محمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى، بطولة عمرو سعد، تارا عماد، حاتم صلاح، عمر السعيد، دنيا ماهر، سماء إبراهيم، عبدالعزيز مخيون.



