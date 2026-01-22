قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند

فرناس حفظي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وجرينلاند قد يتضمن منح واشنطن سيطرة على أجزاء محدودة من الجزيرة، بهدف إنشاء قواعد عسكرية أمريكية.


وبحسب مصادر مطلعة، ناقش مسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا السيناريو قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء حول وجود "معالم صفقة مستقبلية" تتعلق بالمنطقة. 

وأوضحت المصادر أن الأمين العام للناتو مارك روته أبدى دعماً للفكرة، التي تقضي بأن تمنح الدنمارك الولايات المتحدة سيادة على مناطق صغيرة من غرينلاند للأغراض العسكرية، على غرار النموذج المعمول به في القواعد البريطانية بقبرص.


ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الطروحات قد أدرجت فعلياً ضمن الإطار الذي تحدث عنه ترامب، الذي اكتفى بالإشارة إلى أن تفاصيل الصفقة ستُعرض لاحقاً.

وتُعد جرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

 وكانت واشنطن وكوبنهاجن قد وقعتا عام 1951 اتفاقية دفاع خاصة بالجزيرة ضمن ترتيبات الناتو، تضمنت التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جرينلاند في حال تعرضها لتهديد عسكري.

