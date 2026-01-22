قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن أي اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وجرينلاند قد يتضمن منح واشنطن سيطرة على أجزاء محدودة من الجزيرة، بهدف إنشاء قواعد عسكرية أمريكية.



وبحسب مصادر مطلعة، ناقش مسؤولون في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا السيناريو قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء حول وجود "معالم صفقة مستقبلية" تتعلق بالمنطقة.

وأوضحت المصادر أن الأمين العام للناتو مارك روته أبدى دعماً للفكرة، التي تقضي بأن تمنح الدنمارك الولايات المتحدة سيادة على مناطق صغيرة من غرينلاند للأغراض العسكرية، على غرار النموذج المعمول به في القواعد البريطانية بقبرص.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الطروحات قد أدرجت فعلياً ضمن الإطار الذي تحدث عنه ترامب، الذي اكتفى بالإشارة إلى أن تفاصيل الصفقة ستُعرض لاحقاً.

وتُعد جرينلاند إقليماً ذا حكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك.

وكانت واشنطن وكوبنهاجن قد وقعتا عام 1951 اتفاقية دفاع خاصة بالجزيرة ضمن ترتيبات الناتو، تضمنت التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن جرينلاند في حال تعرضها لتهديد عسكري.