قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن.. أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
 

أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية.. وترامب يشيد بعلاقته القوية بالرئيس السيسي
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استغرابه من مشروع سد النهضة، معتبرًا أنه لم يحقق استفادة حقيقية لإثيوبيا، ويُستخدم كورقة ضغط سياسية، أكثر من كونه مشروعًا تنمويًا.

ترامب: لدينا علاقات رائعة مع مصر
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لدينا علاقات رائعة مع مصر، مشيرا إلى أنه أجريت عدد من النقاشات وعملت على انجاح العلاقات المصرية الأمريكية. 

يقودها ترامب .. 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام بشأن غزة
أكدت 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام التي يقودها ترامب بشأن غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حضور السيسي في دافوس رسالة للعالم أن مصر منصة استثمارية عالمية رغم الأزمات.. تفاصيل

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي لا تقتصر على الجانب البروتوكولي التقليدي، بل تمثل “أداءً اقتصاديًا مباشرًا” يهدف إلى جذب الاستثمارات وصياغة شراكات دولية جديدة.

نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!
خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

مصر منصة استثمارية عالمية.. شعيب: الدولة تقف على قدمين ثابتتين أمام المستثمرين
قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يرسل رسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن الدولة تقف على “قدمين ثابتتين” قيادةً وحكومةً وشعبًا على أرضية واحدة، مؤكدًا أن مصر دولة متماسكة الأركان وقوية البنيان، وأن وحدة المؤسسات الوطنية أسهمت في محاربة الإرهاب واستئصال جذوره. 

وكيل الثقافة سابقا: زيادة في أعداد الناشرين بالدورة الحالية من معرض الكتاب
علق هاني كمال وكيل وزارة الثقافة سابقا، على افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم .

خالد أبو بكر: الهجوم الشخصي على المسئولين يضر بالعمل العام
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ كل من عمل واجتهد لصالح الوطن، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يستحق منا كل التقدير والاعتراف بالجميل.

وزير الخارجية الأمريكي: على أوروبا أن تتخلى عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية
أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه على أوروبا التخلي عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية وإلا فإنها ستدمر نفسها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.


 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس ترامب أحمد موسى السد الإثيوبي قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد