أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن.. أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات الهامة نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

الرئيس السيسي يطالب ترامب بالاستمرار في رعاية ملف غزة.. ويؤكد دعم مصر لخطة واشنطن

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار الدور الأمريكي في رعاية ملف قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، بما يضمن حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.



أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية.. وترامب يشيد بعلاقته القوية بالرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استغرابه من مشروع سد النهضة، معتبرًا أنه لم يحقق استفادة حقيقية لإثيوبيا، ويُستخدم كورقة ضغط سياسية، أكثر من كونه مشروعًا تنمويًا.

ترامب: لدينا علاقات رائعة مع مصر

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لدينا علاقات رائعة مع مصر، مشيرا إلى أنه أجريت عدد من النقاشات وعملت على انجاح العلاقات المصرية الأمريكية.

يقودها ترامب .. 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام بشأن غزة

أكدت 8 دول عربية وإسلامية تؤكد دعمها لجهود السلام التي يقودها ترامب بشأن غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

حضور السيسي في دافوس رسالة للعالم أن مصر منصة استثمارية عالمية رغم الأزمات.. تفاصيل

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى دافوس الاقتصادي لا تقتصر على الجانب البروتوكولي التقليدي، بل تمثل “أداءً اقتصاديًا مباشرًا” يهدف إلى جذب الاستثمارات وصياغة شراكات دولية جديدة.

نهال طايل عن جريمة المنوفية: ليه نستخدم الأطفال في تصفية الحسابات؟!

خصص برنامج تفاصيل، المذاع على قناة “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية نهال طايل، فقرة خاصة مع أسرة ضحايا جريمة المنوفية لأول مرة.

مصر منصة استثمارية عالمية.. شعيب: الدولة تقف على قدمين ثابتتين أمام المستثمرين

قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يرسل رسالة واضحة للمستثمرين مفادها أن الدولة تقف على “قدمين ثابتتين” قيادةً وحكومةً وشعبًا على أرضية واحدة، مؤكدًا أن مصر دولة متماسكة الأركان وقوية البنيان، وأن وحدة المؤسسات الوطنية أسهمت في محاربة الإرهاب واستئصال جذوره.

وكيل الثقافة سابقا: زيادة في أعداد الناشرين بالدورة الحالية من معرض الكتاب

علق هاني كمال وكيل وزارة الثقافة سابقا، على افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم .

خالد أبو بكر: الهجوم الشخصي على المسئولين يضر بالعمل العام

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ كل من عمل واجتهد لصالح الوطن، سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، يستحق منا كل التقدير والاعتراف بالجميل.

وزير الخارجية الأمريكي: على أوروبا أن تتخلى عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه على أوروبا التخلي عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية وإلا فإنها ستدمر نفسها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



