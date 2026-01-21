خالد أبو بكر: محمد صلاح نموذج للنجاح المصري على المستوى العالمي

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الفترة الحالية تتطلب من الجميع النظر بموضوعية إلى الإنجازات الوطنية الكبرى، مشيرًا إلى تجربة اللاعب المصري محمد صلاح كنموذج يُحتذى به في العطاء والنجاح الرياضي الذي يرفع اسم مصر عالميًا.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أن الانتقادات العشوائية التي تُوجه إلى الأشخاص بعد تقديم إنجازات كبيرة، مثل ما قام به صلاح على مدار سنوات في الملاعب الأوروبية، لا تعكس روح الوطنية ولا تقدير الجهد المبذول.

وتابع، أنّ ما قدمه محمد صلاح لمصر يمثل إنجازًا غير مسبوق، خصوصًا بالنظر إلى بدايته من مدينة المحلة ووصوله إلى أعلى مستويات الرياضة العالمية، مؤكدًا أنه من الظلم أن يُوجه له النقد السلبي بعد كل هذه الجهود والنجاحات.

وأشار إلى أن المجتمع المصري أصبح في بعض الأحيان غير قادر على التفريق بين النقد البناء والتشكيك في الأشخاص، ما أدى إلى حالة من العشوائية في تقييم الأعمال والإنجازات.

واختتم خالد أبو بكر تصريحاته بالدعوة إلى الوقوف خلف من يرفعون اسم مصر في المحافل الدولية، مشددًا على ضرورة تقدير كل من يسهم في رفع العلم المصري وتشريف الوطن، سواء في المجالات الرياضية أو العلمية أو الثقافية، معتبرًا أن النقد العشوائي يقلل من قيمة الإنجازات ويُضعف الروح الوطنية.