أحمد موسى: سد النهضة ورقة سياسية.. وترامب يشيد بعلاقته القوية بالرئيس السيسي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استغرابه من مشروع سد النهضة، معتبرًا أنه لم يحقق استفادة حقيقية لإثيوبيا، ويُستخدم كورقة ضغط سياسية، أكثر من كونه مشروعًا تنمويًا.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب صرّح بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل السد، مع تحميله بلإدارات الديمقراطية مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أن هذا التمويل كان سببًا في تعقيد الأزمة، وعدم إحراز تقدم خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأشار أحمد موسى، إلى أن بناء السد تزامن مع أحداث عام 2011 في مصر، بينما كانت إثيوبيا تعمل على تنفيذ المشروع بدعم أمريكي، مؤكدًا أن التدخل الأمريكي الحالي يستهدف التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ حقوق مصر المائية.



وأكد أحمد موسى أن الرئيس ترامب يُبدي إعجابًا كبيرًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ووصفه بـ«القائد العظيم»، لافتًا إلى أن العلاقة بين الرئيسين بدأت منذ أول لقاء جمعهما قبل تولي ترامب الرئاسة رسميًا.



وأضاف أن ترامب أشاد بالدور المصري المحوري في القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف غزة، مؤكدًا أن مصر عنصر أساسي في استقرار المنطقة، وأنه لا يمكن إنجاز أي حلول كبرى دون دور مصري فاعل.