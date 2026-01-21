وزير الخارجية الأمريكي: على أوروبا أن تتخلى عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه على أوروبا التخلي عن الثقافة التي رسختها خلال السنوات العشر الماضية وإلا فإنها ستدمر نفسها، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، بحكومة أذربيجان لإرسالها شحنات وقود إلى أرمينيا، كبادرة هامة تُجسد التزام أذربيجان المستمر باتفاقية السلام التاريخية بين البلدين.



جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، بحسب بيان لنائب المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت نشرته وزارة الخارجية.