قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن لقاءه بزيلينسكي اليوم على هامش منتدى دافوس
خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خبير يكشف مكاسب مصر الاقتصادية من مشاركة الرئيس السيسي بمنتدى دافوس وترويجه للفرص الاستثمارية

أشرف غراب
أشرف غراب
محمد صبيح

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في دورته الـ 56 المقام في مدينة دافوس السويسرية؛ تعكس مكانة مصر الاقتصادية والسياسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، كما تعود على مصر بالعديد من المكاسب الاقتصادية، خاصة وأن المنتدى يشارك به نحو 859 من كبار رؤساء الشركات الكبرى العالمية، و100 من الشركات الناشئة ورواد التكنولوجيا، إضافة إلى عدد كبير من زعماء ورؤساء دول العالم وكبار المسؤولين التنفيذيين في المؤسسات الاقتصادية العالمية.

ضبط السياسات المالية والنقدية

أوضح غراب، أن كلمة الرئيس السيسي تضمنت نجاح مصر في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية للدولة، وتطور البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، وتقديم حوافز جاذبة للمستثمرين، واستعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري، إضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه ووضع سقف للاستثمارات الحكومية، مضيفا أن هذا أدى لتحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي وارتفاع معدلات النمو وزيادة تدفقات الاستثمار الخاص، وإشادة المؤسسات العالمية بالاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، مؤكدا أن ذلك يسهم في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى لمصر .

وأشار غراب، إلى أن حديث الرئيس السيسي عن الفرص الاستثمارية الكبرى في مصر في مختلف القطاعات وتوفير مصر كل التسهيلات والحوافز اللازمة خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات، والصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إضافة إلى بنية تحتية متطورة في مصر في مجالات الطرق والاتصالات والنقل واللوجستيات والمناطق الحرة، ووجود منطقة اقتصادية كبرى في مصر وهي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فإن ذلك يعد ترويجا للفرص الاستثمارية في مصر أمام الشركات العالمية الكبرى التي تحضر المنتدى وهذا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية ونقل الشركات العالمية الكبرى وعمالقة صناعة التكنولوجيا استثماراتها لتضخ في شرايين الاقتصاد المصري .

ولفت غراب، إلى أن مشاركة الرئيس السيسي بالمنتدى ومشاركته في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية والتي يحضرها نحو 60 من رؤساء وممثلي هذه الشركات التي لديها اهتمام بالاستثمار في مصر وعرض الفرص الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية الموجودة في مصر عليها؛ تعد فرصة مهمة لتحول الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في مصر، خاصة وأن مناخ الاستثمار فيها يتمتع بالجاذبية والاستقرار والأمن والأمان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، ومقارنة بالتوترات الجيوسياسية في العالم.

وأوضح أن مشاركة مصر في دافوس، من المتوقع أن يسفر عنها، إبرام شراكات واتفاقيات مع الدول والشركات الحاضرة للمنتدى، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

أشرف غراب عبدالفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس مدينة دافوس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

ترشيحاتنا

وفاة الستايلست ريهام عاصم

كسر ينتهي بمأساة.. وفاة الستايلست ريهام عاصم تشعل الاتهامات بالإهمال الطبي

مزحة اثرياء كوريا

حين يتحول الفقر إلى ترند.. مزحة الأثرياء تشعل غضب كوريا

ازمة شيرين الصحية

حملة للتشويه… شقيق شيرين يكشف أسرارًا عن حالتها

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد