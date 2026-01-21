قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بخيارات عسكرية ضد حماس..ويؤكد: نزع السلاح شرط أساسي للاستقرار
لتسوية النزاع في أوكرانيا.. ترامب: سألتقي الرئيس زيلينسكي
إيقافات وغرامات بالجُملة.. عقوبات كاف على الجزائر بعد أحداث مباراة نيجيريا
جيش الاحتلال يزعم اغتياله قياديا بحزب الله
اتحاد الطائرة يعلن جدول مباريات الدور النهائي لدوري المرتبط رجال
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نشن غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
للاطمئنان على صحته.. اتصال هاتفي من عدلي منصور بالبابا تواضروس
أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه
كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها
ترامب يهاجم الدنمارك مجدداً: لن ننسى رفضها استحواذنا على جرينلاند
النادي الأهلي يزف بشرى لجماهيره بشأن مباراة يانج أفريكانز
قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: رؤية الرئيس السيسي في دافوس ترسخ أسسا اقتصادية قوية

محمد السلاب
محمد السلاب
محمد الشعراوي

أعرب محمد السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن تقديره للرؤية الاقتصادية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الفاعلة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، مؤكدًا أنها تعكس رؤية استراتيجية واضحة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.

وأوضح السلاب أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على محاور اقتصادية جوهرية تُجسّد نهج الدولة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو، من خلال استعراض ملموس لنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما حققه من استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي تطرق إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المُنفذ، والذي حظي بتقدير دولي واسع، انعكس في إشادة مؤسسات التمويل الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وقيام وكالات التصنيف الائتماني العالمية برفع التصنيف الائتماني لمصر. 

وأكد أن هذا التقدم لا يُعد إنجازًا شكليًا؛ بل يعكس ثقة حقيقية في متانة السياسات المالية والنقدية وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام، وهو ما يُترجم إلى زيادة التدفقات الاستثمارية وتحسن معدلات النمو، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الجذب الاستثماري الواسع.

كما أشاد السلاب بالتأكيد الرئاسي الواضح على تمكين القطاع الخاص باعتباره القاطرة الرئيسية للنمو والتصنيع، من خلال وضع سقف للاستثمارات الحكومية، وتنفيذ خطة مدروسة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، بما يتيح مساحة أوسع للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، يمثلان إطارًا تشريعيًا وتنفيذيًا متطورًا يضمن الشفافية والحوكمة في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ويعزز من جاذبية السوق المصري كمقصد استثماري آمن وواعد.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاستراتيجية الواعدة، أوضح السلاب أن الرئيس وجّه دعوة استثمارية واضحة نحو قطاعات المستقبل التي تمثل أولوية للدولة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، والتحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذه القطاعات لا تخلق فرص نمو فقط، بل تسهم في توفير فرص عمل نوعية وتوطين التكنولوجيا.

وأضاف أن التركيز على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي وتجاري عالمي، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة، يمنح المستثمرين فرصًا واسعة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، ويُضاعف من العائد الاستثماري، ويعزز من مكانة مصر كمحور إقليمي للإنتاج والتوزيع.

وأشار السلاب إلى أن ربط الرئيس بين تحقيق السلام العادل في المنطقة وتهيئة مناخ مستقر للنمو الاقتصادي؛ يُعد رؤية واقعية، مؤكدًا أن استقرار الإقليم يمثل عاملًا حاسمًا لجذب الاستثمارات، وضمان انتظام سلاسل الإمداد والتوريد.

وشدد محمد السلاب على التزام حزب مستقبل وطن- من خلال أماناته المتخصصة، وعلى رأسها أمانة الصناعة- بالعمل جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لترجمة هذه الرؤية الاقتصادية إلى واقع ملموس، مع دعم الحزب الكامل لكافة السياسات الهادفة إلى تطوير البيئة التشريعية، وتذليل العقبات أمام الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، بما يعزز القدرة التنافسية، ويدفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة، ويحقق الرخاء للمواطن المصري.

حزب مستقبل وطن عبد الفتاح السيسي المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدًا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة تستقبل وفدا من بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي

الصحفيين العرب

الصحفيين العرب يدين استشهاد ثلاثة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي وسط غزة

تطهير الترع

هل ارتفعت رسوم تطهير الترع؟ نقيب الفلاحين يجيب

بالصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

مي عمر تخطف الأنظار بصور جديدة من الطائرة

مى عمر
مى عمر
مى عمر

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت
سيرين عبد النور تتألق فى جلسة تصوير بفستان ملفت

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه
طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد