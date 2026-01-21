قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس
استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في دافوس تؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي عالمي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جسدت رؤية مصر الشاملة في التعامل مع التحديات الدولية المعقدة، وطرحت خطاباً متوازناً يجمع بين الواقعية السياسية والطموح الاقتصادي.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الكلمة جاءت في توقيت عالمي حساس، يشهد تقلبات اقتصادية وأزمات إقليمية متلاحقة، مشيرة إلى أن إشارات الرئيس حول صعوبة المرحلة الحالية تعكس وعياً دقيقاً بالمشهد الدولي، وحرص مصر على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإيجاد حلول جماعية ترتكز على الشراكات الدولية.

وأشارت إلى أن حضور الرئيس السيسي الفاعل في دافوس يعكس إلتزام مصر بالحوار الدولي وتبادل الخبرات، معتبرة المنتدى منصة أساسية لتقديم الرؤى الاقتصادية والتنموية، حيث يسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وبناء شراكات مستدامة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تركيز الرئيس على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية يؤكد نهج مصر القائم على الانفتاح والتعاون، مشيرة إلى أن السياسة المصرية ترى في السلام والاستقرار المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعوب.

ولفتت إلى أن دعوة الرئيس لتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام القانون الدولي وتجنب التصعيد، تعكس رؤية متوازنة وعقلانية، وتعزز ثوابت السياسة المصرية التي تؤكد أن غياب الاستقرار يمثل عائقاً أمام جهود التنمية ويؤثر على مستقبل الشعوب.

وأكدت أن الجانب الاقتصادي في الكلمة حمل رسائل إيجابية للمستثمرين، من خلال عرض ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في الطروحات الحكومية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويعطي إشارات ثقة للسوق المصري.

