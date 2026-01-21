برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في دافوس تؤكد مكانة مصر كشريك استراتيجي عالمي

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، جسدت رؤية مصر الشاملة في التعامل مع التحديات الدولية المعقدة، وطرحت خطاباً متوازناً يجمع بين الواقعية السياسية والطموح الاقتصادي.

وأوضحت الهريدي، في بيان لها، أن الكلمة جاءت في توقيت عالمي حساس، يشهد تقلبات اقتصادية وأزمات إقليمية متلاحقة، مشيرة إلى أن إشارات الرئيس حول صعوبة المرحلة الحالية تعكس وعياً دقيقاً بالمشهد الدولي، وحرص مصر على تعزيز التعاون متعدد الأطراف وإيجاد حلول جماعية ترتكز على الشراكات الدولية.

وأشارت إلى أن حضور الرئيس السيسي الفاعل في دافوس يعكس إلتزام مصر بالحوار الدولي وتبادل الخبرات، معتبرة المنتدى منصة أساسية لتقديم الرؤى الاقتصادية والتنموية، حيث يسهم ذلك في تعزيز مكانة الدولة على الساحة الدولية وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات وبناء شراكات مستدامة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تركيز الرئيس على تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية يؤكد نهج مصر القائم على الانفتاح والتعاون، مشيرة إلى أن السياسة المصرية ترى في السلام والاستقرار المدخل الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار للشعوب.

ولفتت إلى أن دعوة الرئيس لتسوية النزاعات بالطرق السلمية واحترام القانون الدولي وتجنب التصعيد، تعكس رؤية متوازنة وعقلانية، وتعزز ثوابت السياسة المصرية التي تؤكد أن غياب الاستقرار يمثل عائقاً أمام جهود التنمية ويؤثر على مستقبل الشعوب.

وأكدت أن الجانب الاقتصادي في الكلمة حمل رسائل إيجابية للمستثمرين، من خلال عرض ما تحقق من إصلاحات هيكلية وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوسع في الطروحات الحكومية، بما يعزز مناخ الاستثمار ويعطي إشارات ثقة للسوق المصري.