برلماني: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس قدّمت رؤية واقعية لمواجهة أزمات العالم

أشاد النائب مصطفى مزيرق، عضو مجلس النواب، بالكلمة المهمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أنها جاءت معبّرة بصدق عن رؤية مصر الواضحة تجاه التحديات الإقليمية والدولية، وقدّمت رسائل قوية تعكس ثقل الدولة المصرية ودورها المحوري في دعم الاستقرار والتنمية.

وقال مزيرق، في تصريح صحفي، إن كلمة الرئيس السيسي وضعت المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية، خاصة فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تواجه الدول النامية، مشيرًا إلى أن الرئيس تحدث بلغة صريحة وواقعية عن ضرورة تحقيق العدالة في النظام الاقتصادي العالمي، وعدم ترك الدول النامية تتحمل وحدها تبعات الأزمات المتلاحقة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس السيسي نجح في التعبير عن معاناة الشعوب، وليس الحكومات فقط، عندما أكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي في السياسات الاقتصادية الدولية، وضرورة دعم جهود التنمية المستدامة، وهو ما يعكس النهج المصري الثابت في الانحياز للإنسان قبل الأرقام.

وأكد مزيرق أن كلمة الرئيس في دافوس حملت رسائل طمأنة قوية للمستثمرين، من خلال التأكيد على استمرار الدولة المصرية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، بالتوازي مع الحرص على حماية الفئات الأكثر احتياجًا وعدم تحميل المواطن أعباء تفوق قدرته.

وأشار النائب مصطفى مزيرق إلى أن الرئيس السيسي شدد بوضوح على دور الدولة المصرية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، وربط ذلك بشكل مباشر بتحقيق التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن لا تنمية حقيقية دون استقرار، ولا استقرار دون تنمية عادلة، وهي معادلة تمثل جوهر الرؤية المصرية.

واختتم مزيرق تصريحه بالتأكيد على أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس، والكلمة التي ألقاها، تعكس مكانة مصر الدولية، وقدرتها على طرح رؤى متوازنة تحظى باحترام المجتمع الدولي، مشددًا على أن القيادة السياسية المصرية تواصل الدفاع عن مصالح الوطن والمواطن في كافة المحافل الدولية بثقة وقوة.