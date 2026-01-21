تجارية القليوبية: مشاركة الرئيس السيسي في «منتدى دافوس» تعكس المكانة الدولية لمصر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية، تمثل ترجمة حقيقية للدبلوماسية الرئاسية النشطة التي تنتهجها الدولة المصرية، بهدف تعزيز مصالحها الوطنية، وتوسيع دائرة شراكاتها الدولية في المجالات الاقتصادية والتنموية المختلفة.



وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن هذه المشاركة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية متلاحقة، لتؤكد قدرة القيادة السياسية، على طرح رؤية مصر المتكاملة للإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز التعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.

وأشار «الفيومي»، إلى أن لقاءات الرئيس السيسي، على هامش المنتدى تمثل فرصة مهمة لعرض ما حققته الدولة من إنجازات في مجال البنية التحتية، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات الدولية، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس في منتدي دافوس، تعكس ثقة المجتمع الدولي في القيادة المصرية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للعالم.

وأوضح، أن مشاركة مصر في منتدى دافوس، تمثل فرصة مهمة لتعزيز صورتها كدولة مستقرة، تمتلك بنية تحتية حديثة، وتشريعات داعمة للاستثمار، ورؤية واضحة للتنمية طويلة الأجل مشدداً على أن القيادة السياسية تسعى من خلال هذه المشاركات الدولية إلى فتح آفاق جديدة للتعاون، ونقل الخبرات، وجذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.