مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم

واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لدعم المرضى والأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

فقد استضافت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من بطلات التعافي من مرض السرطان في حفل إفطار رمضاني، بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وكان في استقبالها السيدة نجلاء محمود، مديرة مؤسسة أبو العينين، وعدد من قيادات المؤسسة والمتطوعين، في أجواء إنسانية عكست روح الدعم والتضامن.

وخلال اللقاء، استعرضت المؤسسة جهودها في دعم المرضى غير القادرين، حيث تقدم وجبات غذائية مخصصة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب توفير الأدوية والمساهمة في تكاليف العلاج والفحوصات الطبية، بل وتتحمل في بعض الحالات تكاليف العمليات الجراحية، فضلًا عن تقديم معاشات شهرية لعدد من الأسر التي تعاني من أمراض مزمنة أو ظروف صحية صعبة.

كما يمتد دور المؤسسة إلى دعم المنظومة الصحية في مصر من خلال المساهمة في بناء وتطوير عدد من المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم عدد من الصروح الطبية التي تقدم خدمات علاجية مجانية للمرضى.

وشهد حفل الإفطار تكريم عدد من بطلات التعافي من مرض السرطان، حيث تم تسليمهن شهادات تقدير تقديرًا لشجاعتهن وإصرارهن على الحياة، في لحظة إنسانية مؤثرة عكست روح التضامن والدعم التي تحرص المؤسسة على ترسيخها في مختلف مبادراتها.

وفي السياق ذاته، واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني، تنفيذ أنشطتها الإنسانية من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في عدد من القرى بالمحافظات بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.

ففي محافظة بني سويف، قامت المؤسسة بتوزيع كراتين مواد غذائية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي بقرى الفقير والحكيم التابعة لمركز ببا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم، كما نفذت نشاطًا مماثلًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «WE» بقرى المزرعة وبني عقيلة بالمركز نفسه.

كما واصلت المؤسسة جهودها بمحافظة قنا، حيث تم توزيع كراتين مواد غذائية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «WE» بقرى المراشدة ونجع مكي والقلمينا التابعة لمركز الوقف.

من جانبها، تواصل مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني، دعم وتشغيل «مطابخ الخير» خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تقديم وجبات إفطار آمنة وعالية الجودة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتعتمد منظومة العمل داخل مطابخ الخير على مراحل دقيقة لضمان جودة وسلامة المكونات الغذائية، حيث يتم تجهيز ما يقارب 180 ألف دجاجة بإجمالي يصل إلى نحو 250 طنًا من الدواجن الطازجة خلال شهر رمضان، قبل توزيعها على نحو 45 مطبخًا من مطابخ الخير المنتشرة بالمحافظات، حيث يعمل الطهاة والمتطوعون على إعداد آلاف الوجبات يوميًا لتصل إلى الأسر المستحقة قبل أذان المغرب.

وفي محافظة البحيرة، واصلت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني، تنفيذ أنشطتها الغذائية ضمن مبادرة «رمضان الخير 2026»، حيث قام متطوعو المؤسسة بتوزيع وجبات إفطار جاهزة وكرتونات مواد غذائية في عدد من المناطق، من بينها قرية الفيشة المحمدية، إضافة إلى التوزيع من مقر المؤسسة وأرض الحوفي.

وشملت المبادرة توزيع نحو 2000 كرتونة مواد غذائية و4000 وجبة إفطار جاهزة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على موائد الإفطار خلال الشهر الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.