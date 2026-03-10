قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأوقاف: تخصيص 6626 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية
بث مباشر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين ليلة 22 رمضان بالسعودية
قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز
مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية اللبنانية
لتعزيز الدعم الاجتماعي| صرف منحة رمضان وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة 2026.. وخبير يعلق
دعاء ليلة القدر 21 رمضان.. أفضل الأدعية المستجابة في أول الليالي الوترية
وزير الخارجية الألماني: الحرب على إيران لا يجب أن تغطي الكارثة الإنسانية في غزة
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مؤسسة "أبو العينين" تستضيف بطلات التعافي من السرطان في حفل إفطار بحضور نبيلة مكرم

مبادرات وأنشطة إنسانية خلال شهر رمضان
مبادرات وأنشطة إنسانية خلال شهر رمضان
أ ش أ

واصلت مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تنفيذ عدد من المبادرات والأنشطة الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، لدعم المرضى والأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم التكافل المجتمعي.

فقد استضافت مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عددًا من بطلات التعافي من مرض السرطان في حفل إفطار رمضاني، بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. وكان في استقبالها السيدة نجلاء محمود، مديرة مؤسسة أبو العينين، وعدد من قيادات المؤسسة والمتطوعين، في أجواء إنسانية عكست روح الدعم والتضامن.

وخلال اللقاء، استعرضت المؤسسة جهودها في دعم المرضى غير القادرين، حيث تقدم وجبات غذائية مخصصة لمرضى الأورام والأمراض المزمنة، إلى جانب توفير الأدوية والمساهمة في تكاليف العلاج والفحوصات الطبية، بل وتتحمل في بعض الحالات تكاليف العمليات الجراحية، فضلًا عن تقديم معاشات شهرية لعدد من الأسر التي تعاني من أمراض مزمنة أو ظروف صحية صعبة.

كما يمتد دور المؤسسة إلى دعم المنظومة الصحية في مصر من خلال المساهمة في بناء وتطوير عدد من المستشفيات وتجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية، إلى جانب دعم عدد من الصروح الطبية التي تقدم خدمات علاجية مجانية للمرضى.

وشهد حفل الإفطار تكريم عدد من بطلات التعافي من مرض السرطان، حيث تم تسليمهن شهادات تقدير تقديرًا لشجاعتهن وإصرارهن على الحياة، في لحظة إنسانية مؤثرة عكست روح التضامن والدعم التي تحرص المؤسسة على ترسيخها في مختلف مبادراتها.

وفي السياق ذاته، واصلت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني، تنفيذ أنشطتها الإنسانية من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في عدد من القرى بالمحافظات بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة.

ففي محافظة بني سويف، قامت المؤسسة بتوزيع كراتين مواد غذائية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي بقرى الفقير والحكيم التابعة لمركز ببا، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنها خلال الشهر الكريم، كما نفذت نشاطًا مماثلًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «WE» بقرى المزرعة وبني عقيلة بالمركز نفسه.
كما واصلت المؤسسة جهودها بمحافظة قنا، حيث تم توزيع كراتين مواد غذائية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات «WE» بقرى المراشدة ونجع مكي والقلمينا التابعة لمركز الوقف.

من جانبها، تواصل مؤسسة الجارحي، عضو التحالف الوطني، دعم وتشغيل «مطابخ الخير» خلال شهر رمضان المبارك، في إطار الحرص على تقديم وجبات إفطار آمنة وعالية الجودة للأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية.

وتعتمد منظومة العمل داخل مطابخ الخير على مراحل دقيقة لضمان جودة وسلامة المكونات الغذائية، حيث يتم تجهيز ما يقارب 180 ألف دجاجة بإجمالي يصل إلى نحو 250 طنًا من الدواجن الطازجة خلال شهر رمضان، قبل توزيعها على نحو 45 مطبخًا من مطابخ الخير المنتشرة بالمحافظات، حيث يعمل الطهاة والمتطوعون على إعداد آلاف الوجبات يوميًا لتصل إلى الأسر المستحقة قبل أذان المغرب.

وفي محافظة البحيرة، واصلت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، عضو التحالف الوطني، تنفيذ أنشطتها الغذائية ضمن مبادرة «رمضان الخير 2026»، حيث قام متطوعو المؤسسة بتوزيع وجبات إفطار جاهزة وكرتونات مواد غذائية في عدد من المناطق، من بينها قرية الفيشة المحمدية، إضافة إلى التوزيع من مقر المؤسسة وأرض الحوفي.

وشملت المبادرة توزيع نحو 2000 كرتونة مواد غذائية و4000 وجبة إفطار جاهزة، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على موائد الإفطار خلال الشهر الكريم.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الذي تقوم به مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المبارك.

التحالف الوطني للعمل الأهلي المبادرات والأنشطة الإنسانية شهر رمضان المبارك مؤسسة أبو العينين مؤسسة أبو العينين للعمل الخيري والثقافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

الدكتور ضياء العوضي

الأطباء تشطب ضياء العوضي من سجلاتها وتسقط عضويته

ترشيحاتنا

ويتكوف

ويتكوف: لقد دمرنا تقريباً قدرة إيران على تخصيب اليورانيوم بشكل كامل

رئيس الأركان الأمريكي

رئيس الأركان الأمريكي: إيران ليست أقوى مما كنا نعتقد

طيران الخليج،

طيران الخليج تفتح باب التسجيل لرحلات محدودة للمسافرين المؤهلين للسفر من وإلى البحرين

بالصور

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد