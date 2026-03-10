قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني: لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين المرور عبر مضيق هرمز

أكد قائد قوات بحرية الحرس الثوري الإيراني، أنه لا يحق لأي سفينة مرتبطة بالمعتدين على إيران أن تعبر مضيق هرمز، حسبما افادت قناة القاهرة الإخبارية .

وفي وقت سابق، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجيست، إن "إيران ارتكبت خطأً فادحاً بإطلاقها النار على جيرانها".

وأضاف: "إذا أقدمت إيران على أي خطوة لوقف مرور النفط عبر مضيق هرمز، فسوف تتلقى ضربة أقوى من أي وقت مضى".

وصرح رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، بشأن إمكانية مرافقة الولايات المتحدة للسفن عبر مضيق هرمز: "سندرس السبل المتاحة إذا ما أُسندت المهمة إلى الجيش".