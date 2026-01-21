قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

قيادي بحزب الجيل: كلمة الرئيس السيسي في منتدى دافوس خارطة طريق متكاملة لتعزيز الاستثمار

المهندس إيهاب محمود
المهندس إيهاب محمود
معتز الخصوصي

ثمن المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، كلمة الرئيس السيسي في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، مؤكدًا أن هذه الكلمة تعكس بوضوح ملامح "الجمهورية الجديدة" في مصر وقدرتها على صياغة خطاب متوازن يجمع بين الرؤية الاستراتيجية السياسية والطموح الاقتصادي الواعد.

وقال “محمود”، في بيان، إن مشاركة الرئيس السيسي في "منتدى دافوس" تعكس ثقل مصر الإقليمي والدولي، وقدرتها على طرح رؤيتها في أهم المحافل الاقتصادية العالمية، مما يُعزز من صورة مصر كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، موضحًا أن كلمة الرئيس السيسي نجحت في الربط ببراعة بين الأمن والتنمية؛ فلا تنمية بدون استقرار سياسي، ولا استقرار بدون نجاح اقتصادي، الأمر الذي يلمس جوهر التحديات التي يواجهها العالم اليوم.

تحويل التحديات إلى فرص

وأضاف الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، أن اللافت في كلمة الرئيس السيسي هو لغة الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ فالبرغم من الأزمات العالمية الجيوسياسية، استطاعت مصر تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما أكدته شهادات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، موضحًا أن الرئيس السيسي يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين من خلال التأكيد على وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات، وهذا التوجه نحو تخارج الدولة لصالح القطاع الخاص هو المطلب الأساسي لتحقيق نمو مستدام.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي ركزت على قطاعات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، مما يضع مصر على خارطة الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحفاظ على النظام الدولي وإصلاحه تعكس وعيًا مصريًا بضرورة وجود قواعد دولية عادلة تحمي الدول الناشئة وتضمن تكافؤ الفرص في مواجهة التحديات الكونية.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي تُمثل خارطة طريق متكاملة؛ ودعوة استثمارية مُغلفة برؤية سياسية حكيمة، موضحًا أن خطاب الرئيس السيسي استطاع أن يروج للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والبنية التحتية المصرية كمنصات انطلاق عالمية، مما يجعل من مصر شريكًا لا غنى عنه في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي.

ولفت إلى أن هذه الكلمة تعكس عزة الدولة في مواجهة الصعاب، وذكاء القيادة في اقتناص الفرص، وصدق النوايا في إرساء السلام الإقليمي.

حزب الجيل الرئيس السيسي الاستثمار منتدى دافوس

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
