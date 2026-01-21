قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزدوجي الجنسية.. اتحاد الكرة يجري محاولات مع لاعب فرنسي لارتداء قميص منتخب مصر
انهيار نضال الشافعي فى مراسم تشييع جثمان والدته.. شاهد
مصر تدعم مهمة مجلس السلام لإنهاء النزاع في غزة
النرويج ترفض تلبية دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة
تجديد حبس قاتل صغار المنوفية 15 يوما على ذمة التحقيقات
أحمد حسن: الزمالك يتلقى عروضا شفهية لضم حسام عبد المجيد
سوريا.. عدوان إسرائيلي جديد في بلدة الرفيد
وزير قطاع الأعمال: 737 مشروعا للشركات التابعة في 13 محافظة تم تنفيذ معظمها ضمن حياة كريمة
الدستورية العليا ترفض دعوى الأهلي ضد وزير الرياضة بشأن قرارات تنظيم شئون الأندية
الداخلية تكرم المتعافين بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 21-1-2026
مصر ترحب بدعوة ترامب للرئيس السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة

منار عبد العظيم

رحبت مصر بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس عبد الفتاح  السيسي للانضمام إلى مجلس سلام غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقف الحرب في قطاع غزة

 وكان أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أننا نقدر جهود الرئيس الأمريكي ترامب والتزامه بوقف الحرب في قطاع غزة، والقضية الفلسطينية تتصدر أولوية الاهتمام في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا نؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، وأرحب بإعلان الولايات المتحدة بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة ونسعى لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره للدور المحوري الذي يضطلع به المنتدى الاقتصادي العالمي بوصفه منصة دولية رفيعة للحوار وتبادل الرؤى بين قادة الدول والمسؤولين الدوليين وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العالمية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مواجهة التحديات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة. 

كما أثنى سيادته على تركيز جدول أعمال المنتدى هذا العام على قضايا ملحّة تعكس الحاجة المتزايدة لتعميق التعاون الدولي، بما يواكب التحولات المتسارعة ويضمن توظيفها على نحو يحقق الازدهار والمنفعة لشعوب العالم كافة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن برانديه أعرب من جانبه عن تقديره للرئيس ولمشاركته في أعمال المنتدى هذا العام، مشيراً إلى حرص إدارة المنتدى على تخصيص جلسة خاصة لمصر ضمن فعالياته،بهدف استعراض الرؤية المصرية للتعامل مع التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وجهود استعادة السلم والأمن الإقليمي.

كما ثمّن برانديه الجهود التي تبذلها مصر، و الرئيس شخصياً، لترسيخ الاستقرار فيالمنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمنتدى تطلعه إلى مواصلة التنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات،دعماً لمسار التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو، وتعزيز جهود الدولة لجذب الاستثمارات، في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من فرص جاذبة.

دونالد ترامب السيسي مجلس لام غزة

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

كيف استعد النبي في شعبان لشهر رمضان ؟

دعاء ثاني يوم من شعبان

دعاء ثاني يوم من شعبان .. ردده يوفقك ويقضي حاجتك

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند بدار الإفتاء المصرية

مفتي الجمهورية يستقبل سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

بخط اليد.. مدبولي يكتب كلمة تذكارية لجناح وزارة الداخلية بمعرض الكتاب

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

