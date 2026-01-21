مرصد الأزهر: اختطاف 163 مسيحيًا في نيجيريا يعيد مشهد العنف الطائفي

شهدت نيجيريا تصعيدًا جديدًا في وتيرة العنف، عقب اختطاف جماعي استهدف مصلين مسيحيين داخل كنيستين بقرية «كورمين والي» في ولاية كادونا شمالي البلاد، في هجوم نفذته عصابات مسلحة أثناء قداس الأحد.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على موقع فيسبوك، فقد اقتحمت مجموعات مسلحة الكنائس وأغلقت مداخلها قبل اقتياد 172 مصليًا إلى الأدغال، تمكن 9 منهم من الفرار، بينما لا يزال 163 شخصًا قيد الاحتجاز.

ويأتي هذا الهجوم في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع وداع نيجيريا للإمام الراحل أبوبكر عبد الله، الذي خلد اسمه عام 2018 بعد إنقاذه مئات المسيحيين من الموت، في موقف إنساني جسّد قيم التعايش والسلم المجتمعي.

وأشار المرصد إلى أن تكرار استهداف القرى ودور العبادة يعكس تصاعدًا خطيرًا في أنشطة العصابات المسلحة، التي تستغل الثغرات الأمنية في المناطق النائية، محذّرًا من أن هذه الهجمات تهدف إلى بث الخوف وتعميق الانقسامات الطائفية داخل المجتمع النيجيري.

وأكد مرصد الأزهر، في إدانته الشديدة للهجوم، أن نيجيريا تقف اليوم على مفترق طرق بين نموذج يصنع الأمل ويجسده الإمام الراحل أبوبكر عبد الله، وآخر يصنع الخوف تمثله فاجعة كادونا، مشددًا على أن قوى التطرف، مهما بلغت، لن تنال من إرادة النماذج الإنسانية القادرة على الصمود وترسيخ قيم التعايش.