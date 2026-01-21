قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سكرتير المجمع المقدس يصل النمسا للاطمئنان على صحة قداسة البابا تواضروس
استثمر 200 ألف جنيه.. تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي بعد التعديل الأخير
ترامب: علينا أن نوقف الحروب لأنها من أسوأ الأشياء التي يمكن أن تحدث | فيديو
رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرصد الأزهر: اختطاف 163 مسيحيًا في نيجيريا يعيد مشهد العنف الطائفي

عبد الرحمن محمد

شهدت نيجيريا تصعيدًا جديدًا في وتيرة العنف، عقب اختطاف جماعي استهدف مصلين مسيحيين داخل كنيستين بقرية «كورمين والي» في ولاية كادونا شمالي البلاد، في هجوم نفذته عصابات مسلحة أثناء قداس الأحد.

ووفق ما نشرته الصفحة الرسمية لـ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على موقع فيسبوك، فقد اقتحمت مجموعات مسلحة الكنائس وأغلقت مداخلها قبل اقتياد 172 مصليًا إلى الأدغال، تمكن 9 منهم من الفرار، بينما لا يزال 163 شخصًا قيد الاحتجاز.

ويأتي هذا الهجوم في توقيت بالغ الحساسية، تزامنًا مع وداع نيجيريا للإمام الراحل أبوبكر عبد الله، الذي خلد اسمه عام 2018 بعد إنقاذه مئات المسيحيين من الموت، في موقف إنساني جسّد قيم التعايش والسلم المجتمعي.

وأشار المرصد إلى أن تكرار استهداف القرى ودور العبادة يعكس تصاعدًا خطيرًا في أنشطة العصابات المسلحة، التي تستغل الثغرات الأمنية في المناطق النائية، محذّرًا من أن هذه الهجمات تهدف إلى بث الخوف وتعميق الانقسامات الطائفية داخل المجتمع النيجيري.

وأكد مرصد الأزهر، في إدانته الشديدة للهجوم، أن نيجيريا تقف اليوم على مفترق طرق بين نموذج يصنع الأمل ويجسده الإمام الراحل أبوبكر عبد الله، وآخر يصنع الخوف تمثله فاجعة كادونا، مشددًا على أن قوى التطرف، مهما بلغت، لن تنال من إرادة النماذج الإنسانية القادرة على الصمود وترسيخ قيم التعايش.

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

مشغولات ذهبية

مستويات تاريخية جديدة.. وهذا سعر جرام الذهب في مصر

مفوض الأونروا يؤكد أن وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني ويجب إنهاؤه وفق قرارات دولية

مفوض الأونروا: وجود إسرائيل في القدس الشرقية غير قانوني

اجتماع لجنة فلسطين بالبرلمان العربي

العكلوك أمام البرلمان العربي: وقف إطلاق النار أولا.. وغزة جزء أصيل من فلسطين

دونالد ترامب

ترامب: مولنا "الناتو" لسنوات دون مقابل واليوم كل ما نطلبه هو قطعة جليد

لغذاء صحى.. طريقة تحضير وراك دجاج بالبصل المكرمل مع بطاطس بوريه

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

