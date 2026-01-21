رئيس جامعة الأزهر يتابع أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير

تابع فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، مع السادة نواب رئيس الجامعة كل في موقعه أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول في أسبوعها الأخير التي تنتهي غدًا الخميس الموافق 22 من يناير الجاري.

جاء هذا في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

كما تابع رئيس الجامعة أعمال تصحيح مواد امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، موجهًا بمواصلة أعمال التصحيح حتى يتسنى إعلان النتائج عقب اعتمادها بالشكل الرسمي.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى أبنائه الطلاب والطالبات الذين انتهت امتحاناتهم داعيًا المولى -عز وجل- لهم بالتوفيق والنجاح.

جدير بالذكر أن إجازة نصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت القادم الموافق 24 من يناير وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 من فبراير القادم، ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7فبراير 2026 م.