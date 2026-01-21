قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
افتتاح معرض الكتاب 2026.. رئيس الوزراء يترك رسالة بخط اليد في جناح الأزهر الشريف

إيمان طلعت

كتب المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، رسالة بخط اليد للأزهر الشريف في جناح الأزهر، كتب فيها "تشرفت بزيارة جناح الأزهر الشريف منارة مصر العظيمة الخالدة بإذن الله مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح ". 

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك على هامش افتتاح الدورة السابعة والخمسين للمعرض، والتي انطلقت بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ وافٍ حول مكونات جناح الأزهر وأركانه المتنوعة، التي تعكس الدور التاريخي والعلمي للأزهر الشريف في نشر صحيح الدين، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز الهوية الثقافية والفكرية، من خلال الإصدارات العلمية والفكرية، والأنشطة الثقافية، والبرامج التفاعلية الموجهة لمختلف الفئات العمرية.

وأشاد المهندس مصطفى مدبولي بأركان جناح الأزهر، وما يقدمه من محتوى معرفي رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة، مؤكدًا أن مشاركة الأزهر في معرض الكتاب تمثل إضافة نوعية تعكس مكانته العالمية ودوره الريادي في خدمة العلم والثقافة، وأن جناح الأزهر الشريف يُجسِّد رسالة علمية وثقافية مستنيرة، ويُعبِّر عن الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر في بناء الوعي، ونشر قيم التسامح والاعتدال، ومواجهة الفكر المتطرف بالعلم والحجة، وهو ما يليق بمكانته كأحد أعرق المؤسسات الدينية والتعليمية في العالم.

رافق رئيس مجلس الوزراء في جولته بجناح الأزهر، الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وكان في استقبال ضيوف جناح الأزهر فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الدكتورة سحر نصر، مستشار شيخ الأزهر الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات، الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام العاشر على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 57، وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التَّعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبنَّاه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتدُّ على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان؛ مثل: قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

