وزير الأوقاف: معرض الكتاب يجسد وحدة الرسالة وتكامل الجهود في خدمة الدين والوطن

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ثم تفقدوا أجنحة المعرض ومنها الأجنحة الدينية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وفي مقدمتها أجنحة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق كلٌّ من: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الدينية والثقافية.

اطّلع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف خلال الجولة على أبرز إصدارات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وما تقدمه هذه الأجنحة من مؤلفات علمية وفكرية تعكس رسالة المؤسسات الدينية المصرية في نشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والعلم.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ وافٍ لما يضمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات علمية وفكرية وتراثية، قدّمه الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مستعرضًا جهود المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم قضايا التجديد والاجتهاد الرشيد، وتعزيز الحضور العلمي للمؤسسة عبر النشر والترجمة والمشروعات الثقافية المتخصصة.

وشملت الجولة التعرّف على الجهود المبذولة في تحديث الخطاب الديني من خلال النشر، وإتاحة التراث الإسلامي الموثوق بأساليب معاصرة تخاطب مختلف الفئات، ولا سيما الشباب والناشئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه منصة ثقافية كبرى، وأحد أبرز الفعاليات الفكرية في المنطقة، لما يمثله من دور محوري في دعم الثقافة وبناء الوعي، مشيدًا بالحضور الفاعل للمؤسسات الدينية الوطنية ومشاركتها التي تعكس مكانة مصر وريادتها العلمية والدعوية.

من جانبه، ثمّن الدكتور أسامة الأزهري التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة الدينية والثقافية، مؤكدًا أن هذا الحضور المشترك في معرض القاهرة الدولي للكتاب يجسد وحدة الرسالة وتكامل الجهود في خدمة الدين والوطن، ونشر قيم العلم والتنوير والاعتدال.