معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
ديني

وزير الأوقاف: معرض الكتاب يجسد وحدة الرسالة وتكامل الجهود في خدمة الدين والوطن

وزير الأوقاف يستقبل رئيس الوزراء في تفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين
وزير الأوقاف يستقبل رئيس الوزراء في تفقد جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين
إيمان طلعت

افتتح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مهندس مصطفى مدبولي، يرافقه الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وعدد من الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين ثم تفقدوا أجنحة المعرض ومنها الأجنحة الدينية المشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وفي مقدمتها أجنحة الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق كلٌّ من: الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من قيادات المؤسسات الدينية والثقافية.

اطّلع رئيس الوزراء ووزير الأوقاف خلال الجولة على أبرز إصدارات الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف ممثلة في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وما تقدمه هذه الأجنحة من مؤلفات علمية وفكرية تعكس رسالة المؤسسات الدينية المصرية في نشر الوسطية والاعتدال، وترسيخ الوعي الديني الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة بالفكر والعلم.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرحٍ وافٍ لما يضمه جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من إصدارات علمية وفكرية وتراثية، قدّمه الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مستعرضًا جهود المجلس في نشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم قضايا التجديد والاجتهاد الرشيد، وتعزيز الحضور العلمي للمؤسسة عبر النشر والترجمة والمشروعات الثقافية المتخصصة.

وشملت الجولة التعرّف على الجهود المبذولة في تحديث الخطاب الديني من خلال النشر، وإتاحة التراث الإسلامي الموثوق بأساليب معاصرة تخاطب مختلف الفئات، ولا سيما الشباب والناشئة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه منصة ثقافية كبرى، وأحد أبرز الفعاليات الفكرية في المنطقة، لما يمثله من دور محوري في دعم الثقافة وبناء الوعي، مشيدًا بالحضور الفاعل للمؤسسات الدينية الوطنية ومشاركتها التي تعكس مكانة مصر وريادتها العلمية والدعوية.

من جانبه، ثمّن الدكتور أسامة الأزهري التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة الدينية والثقافية، مؤكدًا أن هذا الحضور المشترك في معرض القاهرة الدولي للكتاب يجسد وحدة الرسالة وتكامل الجهود في خدمة الدين والوطن، ونشر قيم العلم والتنوير والاعتدال.

الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الأوقاف معرض القاهرة الدولي للكتاب

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

