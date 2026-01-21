قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكاية كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة .. للفقيه الأديب الدكتور عبد الغني عبد الخالق شخصية جناح الأزهر

حكاية كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة .. للفقيه الأديب الدكتور عبد الغني عبد الخالق شخصية جناح الأزهر في معرض القاهرة للكتاب 2026م
إيمان طلعت

المؤلف

الفقيه الأصولي الأديب الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، ولد بمنطقة السيدة نفسية بالقاهرة عام 1908م، وهو أحد أعلام الدراسات الأصولية في العصر الحديث، وأستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، الذي عُرف بدقته العلمية، وانضباطه المنهجي، واعتنائه بقضايا التجديد، والدفاع عن مصادر التشريع الإسلامي، سيما السُّنَّة النبوية المُطهَّرة، وقد جمع في كتاباته بين التحقيق الأصولي العميق، واللغة العلمية الواضحة، والوعي بتحديات الفكر المعاصر، وتوفي بمنزل والده بمنطفة السيدة نفسية عام 1983م.

بين يدي الكتاب

▪️كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة هو ثمرة بحث علمي أصيل، كان في الأصل رسالة المؤلف رحمه الله لنيل درجة العالمية (الدكتوراة)، مما أكسبه عمقًا علميًا ورسوخًا منهجيًا.

▪️تناولت مباحث الكتاب قضية حجية السُّنَّة النبوية المطهرة تناولًا أصوليًّا دقيقًا، وفق منهج علمي متكامل، جمع بين تحرير محل النزاع، وتتبع الأقوال، ومناقشة الأدلة، بعيدًا عن التعميم أو الغموض.

▪️أبرز المؤلف مكانة السُّنَّة في منظومة التشريع الإسلامي، وبيّن علاقتها بالقرآن الكريم من حيث البيان والتقييد والتخصيص، بأسلوب علمي رصين يُظهر تكامل مصادر التشريع وينفي تعارضها.

▪️تصدّى المؤلف رحمه الله لشُبَه منكري حجية السُّنَّة قديمًا وحديثًا، فقام بتعقّبها ونقضها نقضًا علميًّا مُحكمًا، ومستندًا إلى الأدلة النقلية الصحيحة، والاستدلالات العقلية السديدة.

▪️تميز الكتاب بقدرته على الربط بين التراث الأصولي والإشكالات الفكرية المعاصرة، مما جعله دليلًا لطلاب العلم والباحثين، ونافعًا في مواجهة الخطابات التشكيكية الحديثة.

▪️ختم المؤلف كتابه بمباحث تكميلية تخدم الموضوع وتشمل جوانبه، في منهج بحثي متفرّد يدل على إحاطة علمية وحرص على تمام الفائدة.

▪️يُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، وإضافة نوعية للمكتبة الإسلامية الأصولية، وإسهامًا جادًّا في تصحيح المسارات الفكرية المتعلقة بمكانة السُّنَّة وحجيتها في تاريخ التشريع الإسلامي ومواكبة الواقع المعاصر بما فيه من إبطال كيد الكائدين ضد سنة النبي ﷺ الأمين.

وأخيرًا، فقراءة هذا الكتاب ليست مجرد اطلاع علمي، بل هي رحلة فكرية تعيد بناء التصور الكامل عن السُّنَّة النبوية المشرفة، وتمنح القارئ أدوات علمية راسخة لمعرفة مكانتها والدفاع عنها.

كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة جناح الأزهر في معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة للكتاب

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

مصرع فتاة

دهــ.ـس وسحــ.ـل حتى موقف السلخانة.. تفاصيل مصرع فتاة في حادث سيارة طائشة بالمنيا

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

أسبانيا

أسبانيا تدين هدم مقر الأونروا في القدس المحتلة

تقارب روسي كوبي

وزير الداخلية الروسي يزور كوبا رغم تهديدات ترامب

جنود دينماركيون

في تحدٍ لترامب..فرنسا تطلب إجراء مناورات لحلف الناتو في جرينلاند

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

