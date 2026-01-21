حكاية كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة .. للفقيه الأديب الدكتور عبد الغني عبد الخالق شخصية جناح الأزهر في معرض القاهرة للكتاب 2026م

المؤلف

الفقيه الأصولي الأديب الأستاذ الدكتور عبد الغني عبد الخالق رحمه الله، ولد بمنطقة السيدة نفسية بالقاهرة عام 1908م، وهو أحد أعلام الدراسات الأصولية في العصر الحديث، وأستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، الذي عُرف بدقته العلمية، وانضباطه المنهجي، واعتنائه بقضايا التجديد، والدفاع عن مصادر التشريع الإسلامي، سيما السُّنَّة النبوية المُطهَّرة، وقد جمع في كتاباته بين التحقيق الأصولي العميق، واللغة العلمية الواضحة، والوعي بتحديات الفكر المعاصر، وتوفي بمنزل والده بمنطفة السيدة نفسية عام 1983م.

بين يدي الكتاب

كتاب حُجِّيَّة السُّنَّة هو ثمرة بحث علمي أصيل، كان في الأصل رسالة المؤلف رحمه الله لنيل درجة العالمية (الدكتوراة)، مما أكسبه عمقًا علميًا ورسوخًا منهجيًا.

تناولت مباحث الكتاب قضية حجية السُّنَّة النبوية المطهرة تناولًا أصوليًّا دقيقًا، وفق منهج علمي متكامل، جمع بين تحرير محل النزاع، وتتبع الأقوال، ومناقشة الأدلة، بعيدًا عن التعميم أو الغموض.

أبرز المؤلف مكانة السُّنَّة في منظومة التشريع الإسلامي، وبيّن علاقتها بالقرآن الكريم من حيث البيان والتقييد والتخصيص، بأسلوب علمي رصين يُظهر تكامل مصادر التشريع وينفي تعارضها.

تصدّى المؤلف رحمه الله لشُبَه منكري حجية السُّنَّة قديمًا وحديثًا، فقام بتعقّبها ونقضها نقضًا علميًّا مُحكمًا، ومستندًا إلى الأدلة النقلية الصحيحة، والاستدلالات العقلية السديدة.

تميز الكتاب بقدرته على الربط بين التراث الأصولي والإشكالات الفكرية المعاصرة، مما جعله دليلًا لطلاب العلم والباحثين، ونافعًا في مواجهة الخطابات التشكيكية الحديثة.

ختم المؤلف كتابه بمباحث تكميلية تخدم الموضوع وتشمل جوانبه، في منهج بحثي متفرّد يدل على إحاطة علمية وحرص على تمام الفائدة.

يُعد هذا الكتاب مرجعًا مهمًا في بابه، وإضافة نوعية للمكتبة الإسلامية الأصولية، وإسهامًا جادًّا في تصحيح المسارات الفكرية المتعلقة بمكانة السُّنَّة وحجيتها في تاريخ التشريع الإسلامي ومواكبة الواقع المعاصر بما فيه من إبطال كيد الكائدين ضد سنة النبي ﷺ الأمين.

وأخيرًا، فقراءة هذا الكتاب ليست مجرد اطلاع علمي، بل هي رحلة فكرية تعيد بناء التصور الكامل عن السُّنَّة النبوية المشرفة، وتمنح القارئ أدوات علمية راسخة لمعرفة مكانتها والدفاع عنها.