حالة من الفوضى.. ترامب يستقل طائرة جديدة إلى دافوس بعد عطل بـ«إير فورس وان»
الدفاع الجوي الروسي يسقط 75 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال الليل
برشلونة يقترب من خطف موهبة الأهلي.. حمزة عبد الكريم على أعتاب الكامب نو | تفاصيل
بكلمات مؤثرة .. ياسمين الخطيب تبعث الأمل في قلوب مُتابعيها | ماذا قالت؟
دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك
«تحالفات محسوبة بدقة».. خبير: ترامب يعترف بحق مصر في مياه النيل والسيسي يُؤسّس لعلاقات دولية متوازنة
ملف سد النهضة من جديد في واشنطن.. لماذا يتحرك ترامب الآن؟
تعرّف على أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
روايات صادمة.. رصاص إسرائيلي في جثامين أطفـ.ــال إيرانيين قتلــوا خلال الاحتجاجات
لو بنتي جالها حمى هننقذها إزاي.. محافظ بورسعيد لقيادات الصحة: «شغلوا وحدة سلام مصر»| شاهد
مصر تحصد جائزة أكثر الوجهات الواعدة سياحيًا لعام 2026
محافظ بورسعيد يستجيب لـ مُسنة من سكان «سلام مصر» بتخفيض تعريفة الركوب | شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء المطر للنجاح .. بـ 12 كلمة تتذوق الفرحة وتتحقق كل أمنياتك

دعاء المطر للنجاح
دعاء المطر للنجاح
أمل فوزي

يُعد دعاء المطر للنجاح في الامتحان من أهم الأدعية التي يبحث عنها الكثيرون في هذا الوقت من العام، حيث إن هذه الفترة تشهد امتحانات نصف العام للطلاب الشهادة الإعدادية وكذلك الجامعات والمعاهد ، في أجواء شتوية باردة وأمطار ، من هنا تأتي حاجة الطلاب إلى دعاء المطر للنجاح في الامتحان باعتباره من الأدعية المستجابة التي تتعلق آمالهم بالنجاح والتوفيق عليه.

دعاء المطر للنجاح في الامتحان

1- اللهم كما رزقتنا فرحة المطر، ارزقنا يا الله فرحة النجاح وتحقيق جميع الأمنيات .

2- اللهم مع هطول المطر وفقني في مستقبلي وفي حياتي.

3- اللهم إني أسألك التوفيق والنجاح.

4- يا رب ارزقنا النجاح في الدنيا والآخرة.

5- اللهم بحق هذه الأمطار اكتب لنا النجاح والتوفيق وصلاح الأحوال.

6- اللهم يا منزل المطر إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني واثقل موازيني.

دعاء المطر

ورد في دعاء المطر الكثير من الأمثلة وأفضل الأدعية عند هطول المطر والمأثورة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فجاء من جملتها:

• اللَّهمَّ صيِّبًا نافعًا.
• مُطِرْنَا بفَضْلِ اللَّهِ ورَحْمَتِهِ.
• اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا، اللَّهُمَّ أغِثْنَا.
• سبحانَ الذي يسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكةُ من خيفتِه.
• اللَّهمَّ اسْقِ عِبادَك وبهائمَك، وانشُرْ رحْمتَك، وأَحْيِ بلدَك الميِّتَ.
• اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا ولَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ علَى الآكَامِ والظِّرَابِ، وبُطُونِ الأوْدِيَةِ، ومَنَابِتِ الشَّجَرِ.
• اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به.
• اللهم إني أستغفرك لكل ذنب يعقب الحسرة، ويورث الندامة، ويحبس الرزق، ويرد الدعاء، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم نوّر لي دربي، واغفر لي ذنبي، وحقّق لي ما يكون خير لي وما أتمناه.
• اللهم طهّر قلبي واشرح صدري وأسعدني وتقبل صلاتي وجميع طاعاتي، وأجب دعوتي واكشف كربتي وهمي وغمي، واغفر ذنبي وأصلح حالي واجلُ حزني وبيّض وجهي، واجعل الريان بابي والفردوس ثوابي والكوثر شرابي، واجعل لي فيما أحب نصيب.
• اللهم اسقنا غيثًا، مغيثًا، مريئًا، نافعًا، غير ضار، اللهم ارحمنا ولا تبتلينا، وارزقنا من خيراتك كثيرًا يا رب العالمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.
• اللهم اغفر لنا وارحمنا، وارضَ عنا، وسامحنا، وتقبّل منا، واعفُ عنا، واكتب لكلّ البشر أن يكونوا من أهل الجنة، وارضَ عن كل خلقك وارحمهم يا رب، وأنزل علينا رحمتك، واجعلنا من أهل الجنة، وانصرنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتحًا عظيمًا، وارزقنا الإخلاص، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، واسترنا، واحفظنا، واكتب لهذا العام أن يكون عام فتح لنا وخير وبركة.

دعاء المطر للنجاح دعاء المطر دعاء للنجاح

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2026 برقم الجلوس .. المدارس تعلن ظهورها

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ «صدى البلد» موعد التعديل الوزاري المقبل

حالة الطقس في مصر

حالة الطقس.. تكاثر السحب الساعات المقبلة وأمطار بهذه المناطق

حالة الطقس

تحذير من الأرصاد: الأمطار تضرب 17 محافظة غداً وتصل إلى القاهرة

السنغال

مفاجأة .. هل يُسحب لقب أمم أفريقيا من السنغال ومنحه للمغرب؟

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 لطلاب المدارس ومدته .. تفاصيل رسمية الآن

مشغولات ذهبية

قفزات جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

«الذهب يشتعل عالميًا».. خبير يحذر من تقلبات حادة ويتوقع قفزة تاريخية مع قرارات الفيدرالي

عصام عمر

نجم بجدارة.. تامر حسني يشيد بموهبة عصام عمر

بسمة داود

دراما إنسانية وصراعات أسرية .. بسمة داود تتألق في دور طبيبة نساء في مسلسل «أب ولكن»

أنغام وآية سماحة

مفيش منك .. آية سماحة توجّه رسالة لأنغام في أحدث ظهور

بالصور

طريقة عمل صينية دجاج بالسماق في الفرن

طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق
طريقة عمل صينية الدجاج بالسماق

اكتشاف خصائص مُضادة للسرطان في مُسكّن شائع الاستعمال .. تعرّف عليه

كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟
كيف يعمل الإيبوبروفين داخل الجسم؟

طريقة تحضير وصفة الكوسا بصوص الكريمة الشهية

طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة
طريقة عمل الكوسا بصوص الكريمة

لماذا لا يستطيع المُصابون بالأنيميا التبرع بالدم؟ .. اعرف الأسباب الصحية

أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا
أسباب منع التبرع بالدم للمصابين بالأنيميا

لقاء الخميسي وعبدالمنصف

صورة تحسم الجدل .. حقيقة انفصال لقاء الخميسي وأوسا

برق وأمطار

خلال ساعات.. تحذيرات من تقلبات جوية تضرب المحافظات| تفاصيل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

