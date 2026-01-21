قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: كلمة الرئيس بدافوس تؤكد ثوابت مصر في دعم الاستقرار وجذب الاستثمار

النائب عادل ناصر
النائب عادل ناصر

قال النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس عكست بوضوح ثوابت السياسة المصرية التاريخية القائمة على حماية الأمن والاستقرار، والتعامل المتزن مع القضايا الإقليمية والدولية، في ظل التحديات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي يشهدها العالم.

وأوضح عادل ناصر أن مشاركة الرئيس السيسي في منتدى دافوس تحمل رسالة مهمة للمجتمع الدولي مفادها أن مصر شريك فاعل يسعى إلى التعاون الإيجابي، وعرض رؤية اقتصادية شاملة تستند إلى تحقيق الاستقرار كشرط أساسي لجذب الاستثمارات ودفع معدلات النمو، لافتًا إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ أعمال أكثر تنافسية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي استعرض خلال كلمته استراتيجية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم حوافز واضحة في قطاعات واعدة، على رأسها التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، وصناعة السيارات الكهربائية، بما يتماشى مع التحولات العالمية ويعزز مكانة الاقتصاد المصري.

وأشار النائب عادل ناصر إلى أن الكلمة أولت اهتمامًا خاصًا ببناء الإنسان المصري، باعتباره حجر الأساس لأي عملية تنموية، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم وتأهيل الكوادر الشابة للتعامل مع التطور التكنولوجي يمثل ركيزة رئيسية في استعداد الدولة للمستقبل، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة طلابية كبيرة قادرة على إحداث نقلة نوعية في سوق العمل.

وأكد أن الرئيس السيسي تناول كذلك الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، وفي مقدمة ذلك القضية الفلسطينية، مشددًا على أن مصر تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية منذ اندلاع أحداث السابع من أكتوبر 2023 لوقف الحرب على قطاع غزة، ومنع اتساع رقعة الصراع، بالتنسيق مع القوى الدولية الفاعلة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار والبناء على مخرجات قمة السلام بشرم الشيخ يعكس التزام مصر الثابت بالحلول السياسية العادلة، وحرصها على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وفي ختام تصريحاته، شدد النائب عادل ناصر على أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي تنعم بها مصر تمثل عامل جذب قوي للاستثمار، ورسالة طمأنة واضحة للمستثمرين، مؤكدًا أن السياسات التي انتهجتها الدولة خلال السنوات الماضية نجحت في حماية الاستقرار الداخلي وتعزيزه، بما يجعل مصر بيئة واعدة لتحقيق فرص اقتصادية حقيقية على الساحة الدولية، وفي مقدمتها منتدى دافوس.

