العكلوك أمام البرلمان العربي: وقف إطلاق النار أولا.. وغزة جزء أصيل من فلسطين

أكد مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن الأولويات العاجلة لدولة فلسطين تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة والفورية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تنص على الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

وأوضح العكلوك، في كلمته أمام لجنة فلسطين في البرلمان العربي، أن هذه المرحلة تشمل تسليم إدارة الحكم في القطاع وبدء عمل اللجنة الإدارية الانتقالية الفلسطينية، على أن تكون تابعة بشكل كامل للحكومة الفلسطينية، باعتبار قطاع غزة جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يتيح الشروع في عملية إعادة الإعمار دون تهجير، والتمهيد لإطلاق عملية سياسية تستند إلى مبادئ الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وشدد السفير العكلوك على رفض دولة فلسطين القاطع لأي محاولات لتغييب التمثيل الفلسطيني الرسمي، المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن تجاهل الإرادة الوطنية الفلسطينية أمر غير مقبول.

وفي السياق ذاته، أشار العكلوك إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية رحبت بخطة ترمب للسلام ووقف إطلاق النار، انطلاقاً من حرصها على حماية القضية الفلسطينية من محاولات التصفية، ووقف حرب الإبادة والمجاعة والتهجير بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن القبول بهذه الترتيبات جاء على أساس كونها تشكيلات انتقالية مؤقتة، تشمل مجلس السلام ولجنته التنفيذية، إضافة إلى لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، التي أكدت فلسطين ضرورة أن تكون جزءاً من الحكومة الفلسطينية وتحت مظلتها.

وأكد السفير العكلوك جاهزية الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون الحكم في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس المحتلة، بما يعزز وحدة الأرض والمؤسسات الفلسطينية، ويمهد لاستعادة المسار السياسي على أسس عادلة وشاملة.