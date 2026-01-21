قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر القومي: كلمة الرئيس في منتدى دافوس تؤكد رؤية مصر نحو السلام والتنمية

ماكيل روفائيل
ماكيل روفائيل
محمد الشعراوي

أكد حزب مصر القومي، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عكست رؤية مصر الرصينة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وأبرزت التزام الدولة بتعزيز السلام والاستقرار، إلى جانب دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح المستشار ماكيل روفائيل، رئيس الحزب،  في بيان له، أن مشاركة الرئيس في جلسة حوارية بحضور قادة ورؤساء دول، مثل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس وزراء لبنان نواف سلام، تعكس الثقة الدولية في الدور المصري القيادي، وتؤكد على قدرة مصر على لعب دور محوري في الملفات الإقليمية، خاصة القضايا الحساسة التي تؤثر على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأشار روفائيل، إلى أن الرئيس السيسي خلال كلمته شدد على أهمية التزام الدول بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يعكس التوجه المصري نحو تعزيز ثقافة الحوار والتعاون بين الدول، وتجنب التصعيد الذي يهدد فرص النمو والتنمية في المنطقة.

ولفت روفائيل، إلى أن مصر ركزت في دافوس على عرض الفرص الاستثمارية المتنوعة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والتكنولوجيا الحديثة، والبنية التحتية الذكية، مشيدًا بخطط الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار المحلي والعالمي.

وأضاف روفائيل، أن الرئيس السيسي لم يغفل القضايا الإنسانية، مؤكدًا استمرار مصر في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأشاد بجهود قمة شرم الشيخ للسلام، التي وضعت أسسًا لتثبيت وقف إطلاق النار وإطلاق مسار لإعادة الإعمار في غزة، بما يضمن استقرار المنطقة ويخلق مناخًا للتعاون الدولي البناء.

وأضاف رئيس الحزب، أن الكلمة حملت رسالة شاملة حول نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي عزز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجذب الاستثمار الأجنبي، وخلق بيئة عمل مناسبة للقطاع الخاص، مع الحفاظ على برامج الحماية الاجتماعية، ما يؤكد قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية في آن واحد.

ماكيل روفائيل عبد الفتاح السيسي مصر القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي دافوس

