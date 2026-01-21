برلمانية: رسائل الرئيس السيسي في منتدى دافوس بالغة الأهمية

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المداخلة الرئاسية خلال فعاليات منتدى دافوس عكست رؤية مصر الواضحة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للدولة المصرية على الساحة العالمية، لما تضمنته من رسائل محورية تمثل خريطة طريق متوازنة في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد.

وأوضحت، في تصريحات لها، أن كلمة الرئيس في شقها المتعلق بالسياسة الخارجية والدور الإقليمي، أكدت ثوابت الموقف المصري القائم على احترام مبادئ الشرعية الدولية، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، باعتبار القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع البناء على الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى حل شامل وعادل قائم على حل الدولتين.

كما تضمنت الكلمة دعوة صريحة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، والعمل على تهيئة بيئة دولية داعمة للسلام والتنمية المستدامة، والحفاظ على النظام الدولي عبر الالتزام بمرجعياته القانونية المتفق عليها، والسعي إلى تطويرها بما يخدم استقرار العالم.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي وبيئة الأعمال، أشارت النائبة إلى أن الرئيس استعرض نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل الدولية، وأسهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، مع التأكيد على التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة النمو، من خلال سياسات واضحة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتوسيع قاعدة المشاركة الخاصة.

وأضافت أن الكلمة أبرزت الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مستقبلية مثل الطاقة الجديدة والتحول الرقمي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر نفاذًا واسعًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتمت النائبة بيانها بالإشادة بهذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، معربة عن فخر البرلمان المصري بما تحققه الدبلوماسية المصرية سياسيًا واقتصاديًا تحت قيادة الرئيس، ومؤكدة دعم مجلس النواب الكامل لمسيرة الإصلاح والتطوير، وحرصه على تهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار يسهم في بناء الدولة الحديثة المنشودة.