قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يعرض في دافوس النتائج الإيجابية للبرنامج الاقتصادي لمصر بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية
بدلا من الخروج في البرد.. أفكار لمشروبات وتسالي شتوية لذيذة في المنزل
ترامب: جلبنا إلى بلدنا نحو 18 تريليون دولار من الاستثمارات
الدفاع السورية تكشف تفاصيل انفجار مستودع الأسلحة في اليعربية.. صور
لأمن أوروبا وأمريكا.. ترامب: حصول الولايات المتحدة على جرينلاند ضروري للغاية
مدبولي من جناح دار الإفتاء المصرية بمعرض القاهرة: دورها محوري في نشر الفكر الوسطي المستنير
مصدر في كاف: عقوبات قاسية تنتظر الاتحاد السنغالي
الرئيس السيسي يشارك في جلسة خاصة لمصر على هامش منتدى دافوس
ترامب: لن نستخدم القوة للحصول على جرينلاند.. واستحواذنا عليها لن يقوض الناتو بل سيعززه
ترامب: الصين ذكية حيث تبيع توربينات الرياح لكنها لا تستخدمها
فيل بري يقتـ.ل 22 شخصا في الهند بعد ارتفاع هرمون الذكورة.. وإعلان الطوارئ
ترامب: لا توجد قوة في الناتو قادرة على حماية جرينلاند سوى الولايات المتحدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: رسائل الرئيس السيسي في منتدى دافوس بالغة الأهمية

النائبة سچى عمرو هندي
النائبة سچى عمرو هندي
محمد الشعراوي

أكدت النائبة سچى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن المداخلة الرئاسية خلال فعاليات منتدى دافوس عكست رؤية مصر الواضحة تجاه القضايا الدولية والإقليمية، وساهمت في تعزيز الصورة الإيجابية للدولة المصرية على الساحة العالمية، لما تضمنته من رسائل محورية تمثل خريطة طريق متوازنة في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد.

وأوضحت، في تصريحات لها، أن كلمة الرئيس في شقها المتعلق بالسياسة الخارجية والدور الإقليمي، أكدت ثوابت الموقف المصري القائم على احترام مبادئ الشرعية الدولية، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، باعتبار القضية الفلسطينية جوهر الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مع البناء على الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي جاد يفضي إلى حل شامل وعادل قائم على حل الدولتين.

كما تضمنت الكلمة دعوة صريحة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة، والعمل على تهيئة بيئة دولية داعمة للسلام والتنمية المستدامة، والحفاظ على النظام الدولي عبر الالتزام بمرجعياته القانونية المتفق عليها، والسعي إلى تطويرها بما يخدم استقرار العالم.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادي وبيئة الأعمال، أشارت النائبة إلى أن الرئيس استعرض نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل الدولية، وأسهم في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، مع التأكيد على التزام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في قيادة النمو، من خلال سياسات واضحة لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتوسيع قاعدة المشاركة الخاصة.

وأضافت أن الكلمة أبرزت الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات مستقبلية مثل الطاقة الجديدة والتحول الرقمي والصناعات التكنولوجية المتقدمة، إلى جانب الاستفادة من البنية التحتية المتطورة والاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر نفاذًا واسعًا إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

واختتمت النائبة بيانها بالإشادة بهذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، معربة عن فخر البرلمان المصري بما تحققه الدبلوماسية المصرية سياسيًا واقتصاديًا تحت قيادة الرئيس، ومؤكدة دعم مجلس النواب الكامل لمسيرة الإصلاح والتطوير، وحرصه على تهيئة مناخ تشريعي جاذب للاستثمار يسهم في بناء الدولة الحديثة المنشودة.

النائبة سچى عمرو هندي مجلس النواب منتدى دافوس فعاليات منتدى دافوس لجنة العلاقات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

شوبير

شوبير يكشف كواليس رحيل أشرف داري عن الأهلي

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

ترامب وأردوغان

في اتصال هاتفي .. أردوغان يشكر ترامب على المشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب: تمكنا من القضاء على برنامج إيران النووي

ترامب

ترامب: ورثنا من إدارة بادين الفوضى واستطعنا القضاء عليها خلال عام واحد

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ترامب: أسعار الأدوية ستنخفض 90%.. وبدون الرسوم الجمركية لن نتمكن من ذلك

بالصور

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟
الطبخ النفسي.. هل يهدئ الطهي الأعصاب؟

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد