برلمانيه: منحة علماء المستقبل تعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص وبناء جيل علمى

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل خطوة محورية فى مسار دعم التعليم العالى، ويجسد رؤية الدولة فى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المتفوقين دون أن تكون القدرة المادية عائقًا أمام التفوق والتميز.

وأضافت “عطا الله” في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يؤكد أن الدولة تتعامل مع التعليم باعتباره قضية أمن قومى واستثماراً طويل الأجل فى رأس المال البشرى، مشيدة بالشراكة بين الحكومة والبنك المركزى والجامعات فى تنفيذ هذه المبادرة.

توسيع نطاق هذه المنح خلال المرحلة المقبلة

وأشارت النائبة إلى أن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ذوو الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية، يعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا فى سياسات التعليم، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذى نص عليه الدستور.

وشددت عبير عطا الله على أن توسيع نطاق هذه المنح خلال المرحلة المقبلة سيسهم فى إعداد كوادر علمية متميزة قادرة على دعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم التعليم باعتباره مسئولية وطنية مشتركة.