قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معلومات الوزراء يستعرض أهمية الليثيوم كمورد استراتيجي داعم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر
القصبي: الإحصائيات تؤكد وجود نحو 12 مليون مواطن من ذوي الإعاقة
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانيه: منحة علماء المستقبل تعكس التزام الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص وبناء جيل علمى

النائبة عبير عطا الله
النائبة عبير عطا الله
حسن رضوان

أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب، عن المصريين بالخارج أن إطلاق مبادرة منحة علماء المستقبل يمثل خطوة محورية فى مسار دعم التعليم العالى، ويجسد رؤية الدولة فى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المتفوقين دون أن تكون القدرة المادية عائقًا أمام التفوق والتميز.

وأضافت “عطا الله” في تصريح خاص لـ"صدي البلد" أن ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى بشأن تدشين نموذج وطنى جديد لتمويل التعليم يؤكد أن الدولة تتعامل مع التعليم باعتباره قضية أمن قومى واستثماراً طويل الأجل فى رأس المال البشرى، مشيدة بالشراكة بين الحكومة والبنك المركزى والجامعات فى تنفيذ هذه المبادرة.

 توسيع نطاق هذه المنح خلال المرحلة المقبلة

وأشارت النائبة إلى أن توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها ذوو الهمم وأبناء الشهداء وأبناء المحافظات الحدودية، يعكس بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا مهمًا فى سياسات التعليم، ويعزز مبدأ العدالة الاجتماعية الذى نص عليه الدستور.

وشددت عبير عطا الله على أن توسيع نطاق هذه المنح خلال المرحلة المقبلة سيسهم فى إعداد كوادر علمية متميزة قادرة على دعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدة أهمية مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم التعليم باعتباره مسئولية وطنية مشتركة.

النائبة عبير عطا الله منحة علماء المستقبل تكافؤ الفرص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر .. فيديو

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

موظفون

نقل الموظف إلى وظيفة أخرى في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية

البحرية الأمريكية

السفينة السابعة.. الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في البحر الكاريبي

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

منتخب مصر

دروجبا : مرموش الأفضل في أمم أفريقيا .. والهجوم على محمد صلاح غير مُبرّر

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

صيام الأيام البيض في شهر شعبان

موعد صيام الأيام البيض في شهر شعبان.. لا تفوّت سنة النبي

ترشيحاتنا

جانب من دورات التدريب

ندوات توعية بوزارة العمل استعدادًا للدورة النقابية 2026–2030

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض الكتاب

رئيس الوزراء يتفقد جناح مركز المعلومات بمعرض القاهرة للكتاب

المصرية للانصالات

المصرية للاتصالات تعزز مسارها الاستراتيجي بتكليف محمد التوني بقيادة الشؤون التجارية لقطاع الأفراد

بالصور

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ ..تعرف على الإجابة العلمية والعملية

هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية
هل استخدام الأواني غير اللاصقة يقلّل مدة التسوية؟ الإجابة العلمية والعملية

الشرقية.. إقامة معرض أثاث منزلي بالمجان بقرى صان الحجر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

ماذا أطبخ بالبيض؟ .. 7 أفكار غير متوقعة

ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة
ماذا أطبخ بالبيض؟ 7 أفكار غير متوقعة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة
أكلات بدون فرن في 20 دقيقة.. حل عبقري للأيام الزحمة

فيديو

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

المزيد