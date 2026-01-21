قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذيرات عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية من إثارة الشغب في آخر يوم امتحانات
الكرملين يحدد موعد اجتماع بوتين وويتكوف لبحث حرب أوكرانيا
رئيس الوزراء يفتتح الدورة الـ 57 لـ"القاهرة الدولي للكتاب".. ويشيد بأجنحة المعرض
المبعوث الأمريكي: 25 من قادة العالم قبلوا الانضمام إلى مجلس السلام
أسامة ربيع: ارتفاع إيرادات قناة السويس 18.5% في النصف الأول من 2025/2026
غياب مصري .. الكاف يعلن تشكيل الأفضل في كأس الأمم الأفريقية
وفاة رفعت الأسد عن عمر ناهز 88 عاما
الصحة: استبعاد مدير مستشفى حلوان العام والتحقيق مع 3 مسؤولين
تبدأ اليوم.. تطبيق قواعد جديدة على هواتف المحمول الواردة من الخارج
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 21-1-2026
بالتعاون مع اليونيسف وجامعة أوسلو.. الصحة تستعد لإطلاق نظام المعلومات DHIS2
7 قتلى وأكثر من 18 جريحاً بتفجير مستودع ذخيرة لـقسد في اليعربية
برلمان

تفاصيل البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد بالأكاديمية الوطنية

الأكاديمية الوطنية للتدريب
الأكاديمية الوطنية للتدريب
حسن رضوان

تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتعاون مع  مجلس النواب بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، موجَّهًا للسادة النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل الربلماني؛ وذلك دعمًا لمسربة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

مدة البرنامج 


يمتد البرنامج لمدة 6 أيام تدريبية مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على أن ينتهي البرنامج يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.
 


الفئة المستهدفة  


ويبلغ عدد السادة أعضاء مجلس النواب المستهدفين من البرنامج391 عضوًا وتعتمد منهجية التدريب على ورش العمل واللقاءات والمناقشات المفتوحة مع كبار الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المحاضرات التفاعلية. 

الهدف من البرنامج  


ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل الربلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة. 

ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية   في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايرب الدولية. 
 


محاور البرنامج  


- الدبلوماسية الربلمانية - الربوتوكول والاتيكيت والمراسم 

- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متضمن: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية

ماهية الخطة وأهدافها الاسترايجية (النمو – العدالة – الاستدامة – التوازن الإقليمي)

المراحل المؤسسية لإعدادها (الحكومة – مجلس الوزراء –  البرلمان والإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل مجلس الشيوخ  وربط الخطة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.المحور الإعلامي من التواصل السياسي والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية. 

المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات

العمل الرقمي: التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات

مجلس النواب الأكاديمية الوطنية أعضاء مجلس النواب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: مصر في دافوس.. قلب النقاشات الدولية

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: برلمان 2026 وأحلام المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: من الأفضل ؟

