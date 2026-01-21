تفاصيل البرنامج التدريبي لأعضاء مجلس النواب الجدد بالأكاديمية الوطنية

تقدم الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج بالتعاون مع مجلس النواب بدايةً من يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، موجَّهًا للسادة النواب الجدد الذين لم يسبق لهم ممارسة العمل الربلماني؛ وذلك دعمًا لمسربة العمل النيابي وتعزيزًا لكفاءة الأداء التشريعي والرقابي.



مدة البرنامج



يمتد البرنامج لمدة 6 أيام تدريبية مقسمة بين الأكاديمية الوطنية للتدريب ومجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على أن ينتهي البرنامج يوم الأربعاء الموافق 28 يناير 2026.





الفئة المستهدفة



ويبلغ عدد السادة أعضاء مجلس النواب المستهدفين من البرنامج391 عضوًا وتعتمد منهجية التدريب على ورش العمل واللقاءات والمناقشات المفتوحة مع كبار الخبراء في مختلف المجالات، بالإضافة إلى المحاضرات التفاعلية.



الهدف من البرنامج



ويهدف البرنامج إلى تزويد النواب الجدد بالمعارف والمهارات الأساسية المرتبطة بطبيعة العمل الربلماني، بما يشمل فهم آليات التشريع وصياغة القوانين، وتطوير مهارات الرقابة على أعمال الحكومة والهيئات المختلفة، وتعزيز معرفة النواب بالإجراءات البرلمانية وسبل التواصل مع المواطنين والمؤسسات المختلفة.



ويأتي هذا البرنامج في ضوء ثقة الدولة المصرية والقيادة السياسية في الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتبارها الذراع الوطني الأهم في بناء الإنسان المصري، وبوابة المستقبل لإعداد قادة قادرين على الاضطلاع بمسؤولياتهم بكفاءة ووعي، وفق أحدث المنهجيات التدريبية والمعايرب الدولية.





محاور البرنامج



- الدبلوماسية الربلمانية - الربوتوكول والاتيكيت والمراسم



- الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، متضمن: التخطيط الاستراتيجي وربط القوانين بالسياسات الوطنية

ماهية الخطة وأهدافها الاسترايجية (النمو – العدالة – الاستدامة – التوازن الإقليمي)

المراحل المؤسسية لإعدادها (الحكومة – مجلس الوزراء – البرلمان والإجراءات البرلمانية لمناقشة الخطة داخل مجلس الشيوخ وربط الخطة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية.المحور الإعلامي من التواصل السياسي والتعامل مع وسائل الإعلام والصحافة، وإدارة الأزمات الإعلامية، والحملات الإعلامية.



المهارات المعرفية والفكرية: استشراف المستقبل والتعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية وتحليل السياسات العامة وإعداد أوراق السياسات

العمل الرقمي: التحول الرقمي، إدارة البيانات، تطوير أدوات