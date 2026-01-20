رئيس هيئة النيابة الإدارية يهنيء بدوي بانتخابه رئيسا لمجلس النواب

استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المستشار محمد الشناوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والوفد المرافق ، للتهنئة بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه رئيساً لمجلس النواب.

وخلال اللقاء، أعرب المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص تمنياته للمستشار هشام بدوي بالتوفيق والسداد في منصبه الجديد، مؤكداً على الدور المحوري الذي يلعبه مجلس النواب في إرساء دعائم التشريع والديمقراطية، ومشيداً بالتعاون الدائم بين الهيئة والمجلس في ضبط الأداء الإداري للدولة.

من جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن امتنانه وتقديره الكبير لهذه الزيارة والتهنئة الغالية، مؤكداً على التعاون المثمر والبناء بين المجلس وهيئة النيابة الإدارية، بما يضمن تعزيز النزاهة والشفافية في الجهاز الإداري للدولة، وتطوير البنية التشريعية التي تدعم جهود الإصلاح الإداري، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبما يحقق طموحات الشعب المصري في جمهورية جديدة تقوم على سيادة القانون.