قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

منحة يابانية لتوفير أحدث سفينة دعم غوص لقناة السويس.. رئيس نقل النواب: إضافة نوعية للأسطول المصري

لجنة النقل
لجنة النقل
ماجدة بدوى

تناقش لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، الخاصة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو 22 مليون دولار.

وتأتي الاتفاقية، في إطار دعم مطلب هيئة قناة السويس لتطوير المجرى الملاحي للقناة ودعم الاسطول البحري للهيئة، حيث تم عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والمشاورات الثنائية بين ممثلي الحكومة اليابانية والمصرية لدعم مطلب هيئة قناة السويس وتم الموافقة على اتاحة منحة لانشاء سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس.

وأكد النائب وحيد قرقر أن السفينة تمثل إضافة نوعية للأسطول البحري المصري، خاصة في ما يتعلق بدعم أعمال الغوص في الأعماق الكبيرة، بما يوفر مستوى أعلى من الأمان للغواصين، ويسهم في تسهيل وتسريع عمليات الإنقاذ والتدخل البحري في الحالات الطارئة.

من جانبه، استعرض المهندس أحمد جاد البربري، عضو مجلس إدارة هيئة قناة السويس، الجوانب الفنية للمشروع، موضحا أن وحدات دعم الغوص تُعد من التجهيزات المتخصصة لدعم الغواصين خلال العمليات التقليدية وعمليات الإنقاذ البحري.

وأشار البربري، إلى أن المشروع استغرق نحو 3 سنوات من المناقشات الفنية للوصول إلى مواصفات تُعد الأحدث عالميا في هذا المجال، موضحا أن السفينة قادرة على تنفيذ عدد كبير من العمليات المعقدة، في ظل احتياج الغواصين إلى النزول لأعماق مختلفة ثم الخضوع لعمليات الاستشفاء.

وأوضح أحمد البربري، أن السفينة مجهزة بثلاث وسائل لإنزال الغواصين، بالإضافة إلى وسيلة تكنولوجية شبيهة بـ"الدرون" قادرة على الوصول إلى أعماق لا يستطيع الغواصون بلوغها، فضلا عن أنظمة متقدمة تسمح بإنزال الغواصين حتى الحدود المسموح بها طبيا وفنيا.

وأضاف "البربري" أن الوحدة تعتمد على أنظمة مسح "Scan" متطورة لتحديد مواقع الحطام أو الأجسام المعدنية تحت المياه بدقة عالية، إلى جانب نظام التمركز الديناميكي (Dynamic Positioning) الذي يضمن ثبات السفينة في موقعها، مع القدرة على العودة تلقائيًا إلى نفس النقطة حال حدوث أي انحراف.

وأكد "البربري" أن السفينة مزودة بوحدتي استشفاء للغواصين، فضلا عن نظام وقود مزدوج، بما يعزز من كفاءتها التشغيلية واستمرارية عملها في مختلف الظروف.

النواب مجلس النواب البرلمان قناه السويس نواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

الشاب المغربي سفيان المعروفي

وفاة متطوع مغربي تهز الشارع الرياضي بعد نهائي أمم أفريقيا 2025

زلزال

هزة أرضية على بعد 128من شرم الشيخ

منتخب مصر

ثلاثي بيراميدز وثنائي الأهلي الجديد أبرز المرشحين لمعسكر الفراعنة المقبل

ترشيحاتنا

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026: راجع نفقاتك

عصير البطاطس

عصير البطاطس كنز صحي مهمل.. يعالج المعدة ويقوي المناعة

الابراج

أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

بالصور

أزمة محركات V8.. تحقيقات أمريكية جديدة تطارد «جنرال موتورز» 2026

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

مفاجأة… أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع

أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد