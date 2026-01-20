قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء أول يوم في شعبان للميت.. كلمات تثبته عند السؤال
اقتصادية قناة السويس توقع عقدًا مع "أوروجلو" التركية لإنشاء مصنع كرتون بـ 175 مليون دولار
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه
تحركات عاجلة داخل القلعة البيضاء.. هل ينجح الزمالك في إنهاء أزمة عبد الحميد معالي؟
ليبيا تعلن حالة الطوارئ القصوى في البلاد وتعطيل العمل بجميع المصالح.. إيه السبب؟
الأرصاد تحذر من استمرار الأجواء الشتوية.. انخفاض ملحوظ في الحرارة وشبورة كثيفة صباحا
تصعيد استيطاني... الاحتلال يخطط لبناء 1400 وحدة في محيط مقر الأونروا
أراد قميصي..أيوبي يكشف لحظة طريفة مع شوبير قبل ركلة الترجيح أمام مصر
المفوضية الأوروبية: الاتحاد يمتلك كل المقومات لجذب الاستثمارات وتعزيز نفوذه
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رئيس الوزراء يهنئ هشام بدوي رئيس مجلس النواب بتولي مهام منصبه

محمود مطاوع

في زيارة اليوم لمقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، قدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التهنئة؛ إلى  المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس؛ بتولي مهام منصبه، يرافقه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، والدكتور محمد الوحش؛ وكيلي المجلس، والمستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

وخلال تقديم التهنئة، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، للمستشار هشام بدوي، بخالص تمنياته القلبية بالتوفيق والسداد في مهمته الوطنية على رأس هذا الصرح التشريعي العريق، الذي يُكن له كل تقدير وإعزاز، مؤكداً ثقته في قدرة المستشار الجليل على أداء دور مهم في إثراء العمل التشريعي والرقابي بالمجلس، اتصالاً بما قدمه من إسهام بارز عبر مسيرته المتميزة في المناصب القانونية والرقابية الرفيعة التي تقلدها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بتوجيه هذه التهنئة في مقر مجلس النواب بالعاصمة الجديدة، الذي يشهد الانتقال للعمل بشكل كامل في الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً تطلعه لتحقيق أعلى قدر من التنسيق بين الحكومة والبرلمان بتشكيله الجديد، ومد جسور التواصل والتعاون الكاملين بين أعضاء الحكومة ونواب الشعب، كي تتكاتف الجهود في سبيل تحقيق رؤية وتطلعات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستقرار وتنمية وتقدم ورفعة هذا الوطن، وبما يعود بالنفع على عموم المواطنين.

بدوره، رحب المستشار هشام بدوي؛ برئيس الوزراء، مُعرباً عن امتنانه للزيارة وتقديره لهذه التهنئة، مُؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً كاملاً بين الحكومة ومجلس النواب، للعمل وفق هدف واحد ومصلحة مشتركة؛ ابتغاء صالح الوطن والمواطن.

