تنفيذ مليون و 469 ألف وحدة..مدبولي يستعرض مشروعات سكن لكل المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة عدد من ملفات العمل بوزارة الإسكان، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع تطوير وتنمية منطقة "علم الروم" بالساحل الشمال الغربي، بمحافظة مطروح، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه عبر شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية، الذي تم توقيع العقد الخاص به في 6 نوفمبر 2025.

وفي هذا الإطار، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخطة الزمنية لتنفيذ المشروع ومراحل تسليم الأراضي الخاصة به للشركة المُطورة، والتي تشمل ثلاث مناطق (أ، ب، وج)، فضلًا عن أعمال الرفع المساحي للمناطق الثلاث.

وأشار الوزير في هذا السياق إلى أنه تم بالفعل منح التعويضات لأراضي المنطقة الشاطئية (ضمن المنطقة أ) بمساحة 130.5 فدان، كما تم صرف التعويضات الخاصة بـ(المنطقة ب) لمساحة 790 فدانًا.

وأضاف المهندس شريف الشربيني أنه تم أيضًا صرف التعويضات بـ(القطعة ج) لمساحة 122 فدانًا.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع، قال "الشربيني" إنه تم أخذ الجسات، وتم تصميم الطرق وجار مراجعتها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدا أن العمل بالمشروع يجري على قدمٍ وساق.

وفي سياق متصل، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنه بدأ تنفيذ الأعمال بمنطقة السكن البديلة بالغابة الشجرية، كما عرض المخطط الهيكلي والتفصيلي المقترح لمنطقة التعويضات.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة، ومشروع أبراج وبحيرات "داون تاون" بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدًا في هذا الصدد العمل على الانتهاء من المشروعين في أسرع وقت ممكن، وتحقيق المستهدفات والرؤية الواضحة للتسليمات النهائية، بجانب إجراءات أعمال التشغيل والصيانة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الجديدة.

كما عرض المهندس شريف الشربيني عددًا من الملفات الاستراتيجية لقطاع المرافق في إطار العمل المستمر لتطوير وتحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ومد الخدمات للمناطق التى لا تتوافر بها الخدمات، وفي هذا الإطار تم التأكيد على دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة ".

وفي سياق آخر، عرض "الشربيني" مستجدات مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، سواء ما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعي أوالمتوسط ونجاحها في تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدًا أن وزارة الإسكان تبنت رؤية أكثر شمولية وذات كفاءة في توفير المسكن الملائم لكافة فئات المجتمع المصري.

وأضاف: تم وجار، من خلال وزارة الإسكان، تنفيذ نحو مليون و960 ألف وحدة سكنية متنوعة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مليون و 469.2 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ 344.8 ألف وحدة أخرى، ومستهدف تنفيذ 148 ألف وحدة أخرى.

وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب على السكن من المصريين في الداخل، تم الإعداد لأكبر طرح سكني بإجمالي طرح (٤٠٠) ألف وحدة سكنية، حيث تم وضع خطة طرح لـ ٢٦١ ألف وحدة سكنية بمحوري الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر على 5 مراحل منذ أبريل 2025 إلى نوفمبر 2026، من خلال بنك التعمير والإسكان، ومنصة مصر العقارية، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وحاليًا تم طرح المرحلة الثانية.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تواصل جهودها في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير سكن لائق لكل مواطن، مضيفاً: "نعمل على تنفيذ وتوفير الوحدات المتنوعة في مختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يدعم أهداف الدولة في التنمية العمرانية الشاملة وتحقيق رؤية الجمهورية الجديدة".